Yok Artık Juventus! 12'de 12 yaparak büyük başarı yakaladılar!

İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Chievo'ya konuk oldu. Ligde Napoli ile liderlik mücadelesi veren Juventus, Chievo karşısında 6 ve 40. dakikalarda Morata, 61. dakikada Alex Sandro ve 67. dakikada Pogba ile bulduğu gollerle 4-0 galip geldi.



Bu yıl lige istediğini gibi başlayamayan ve ligde son olarak 10. haftada Sassuolo karşısında 1-0 mağlup olan Juventus, Chievo'yu yenerek üst üste 12 maçta da 3 puan almayı başardı.



Juventus, ligin 23. haftasında evinde Genoa'yı ağırlayacak. Chievo ise zorlu Inter deplasmanına çıkacak.