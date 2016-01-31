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Yok Artık Juventus! 12'de 12 yaparak büyük başarı yakaladılar!

İtalya Serie A takımlarından Chievo'yu 4-0'lık net bir skorla geçen Juventus üst üste 12. galibiyetini alarak büyük bir başarı elde etti

Yok Artık Juventus! 12'de 12 yaparak büyük başarı yakaladılar!

 İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Chievo'ya konuk oldu. Ligde Napoli ile liderlik mücadelesi veren Juventus, Chievo karşısında 6 ve 40. dakikalarda Morata, 61. dakikada Alex Sandro ve 67. dakikada Pogba ile bulduğu gollerle 4-0 galip geldi. 



Bu yıl lige istediğini gibi başlayamayan ve ligde son olarak 10. haftada Sassuolo karşısında 1-0 mağlup olan Juventus, Chievo'yu yenerek üst üste 12 maçta da 3 puan almayı başardı.



Juventus, ligin 23. haftasında evinde Genoa'yı ağırlayacak. Chievo ise zorlu Inter deplasmanına çıkacak.

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