Yoğun kar nedeni ile 04 Ocak Pazartesi günü bu illerde okullar tatil

BARTIN’da, Sinop, Zonguldak, Edirne, Rize, Kastamonu, Şırnak, Van, Samsun, Batman, Giresun, Artvin, Bitlis ve Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

İLK TATİL HABERİ BARTIN'DAN GELDİ

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 120 santimetre, yüksek mahallelerde ise 2 metreye ulaştı. Kent merkezinde araçlar kara gömüldü. Ara sokaklar kar nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri, 200 personelle caddelerde vatandaşların yürüyebilmesi için kar temizleme çalışması yapıyor. Şehir içinde ulaşım aksadı. Kar nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri eğitime 2 gün ara verildi.

SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



Sinop il merkezi ile 4 ilçedeki okullarda kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının üç gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi.



Özellikle sahil kesiminde yer alan ilçelerde yoğun kar yağışı olduğunu belirten Türkkan, "Bu nedenle yarın il merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitime bir gün ara verilme kararı alınmıştır. Söz konusu ilçelerdeki okulların tamamı tatil edilmiştir" dedi.



Türkkan, diğer ilçelerde ise eğitim, öğretimin devam edeceğini kaydetti.



Bu arada Sinop Üniversitesinde yarın yapılacak sınavların da bir gün ertelendiği ifade edildi.

BATMAN'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ



Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Sason ilçesinde iki, merkez ve diğer ilçelerde bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve don olayları dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk ya da mağduriyet yaşanmaması için eğitime ara verilmesine karar verildiği bildirildi.



Sason ilçesinde yarın ve salı günü, il merkezi ve diğer ilçelerde ise yarın eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, "Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okulların yarın tatil edildiği belirtildi.



Öte yandan engelli veya hamile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



GİRESUN'DA OKULLAR YARIN TATİL



Giresun'da kış şartlarından dolayı okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrası yolların tamamıyla açılmamış olması ve buzlanma riski üzerine Giresun merkez ve köylerinde Valiliğimizce Pazartesi günü okulların tatil edilmesi kararı alınmıştır" denildi.



MARDİN MİDYAT'TA DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.



Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli veya hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



BİTLİS’TE KAR TATİLİ



Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.



Bitlis’te etkili olan kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde ilköğretim ve liseler 04 Ocak 2016 Pazartesi günü için tatil edildi.

VAN ÇATAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Van genelinde tüm okullar yarın için tatil edildi.

Van Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki ilk ve orta dereceli tüm okulların 4 Ocak 2016 Pazartesi günü için tatil edildiği bildirildi.



EDİRNE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Edirne il merkezi ile ilçelerde, taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının dün geceden bu yana etkisini sürdürdüğünü söyledi.



Meteorolojik tahminlere göre, yağışın yarına kadar artarak devam edeceğinin öğrenildiğini belirten Özcan, "Meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak Edirne Valiliği kararıyla, kar ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile ilçelerinde taşımalı sistemde eğitime bir gün ara verildi" diye konuştu.



ŞIRNAK KARA TESLİM OLDU



Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı belde ve köylerde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ile bağlı belde ve köylerde 4 gündür yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu hatırlatıldı.



Bu nedenle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, engelli ve hamile memurların da bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



SAMSUN'UN 9 İLÇESİNDEN YARIN OKULLAR TATİL



SAMSUN’un 9 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından alınan kararla yarın (pazartesi) için okullar tatil edildi.



Samsun’da 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi aşarken hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu ise buzlanma olayı meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından alınan kararla Yakakent, Terme, Tekkeköy, Salıpazarı, 19 Mayıs, Çarşamba, Bafra, Ayvacık ve Alaçam ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği belirtildi. Kar tatili ile ilgili duyuru İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapıldı.



ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ



Artvin'in üç ilçesinde yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Borçka, Arhavi ve Hopa ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 4 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, diğer ilçelerde eğitimin devam edeceği kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, kar nedeniyle 3 ilçede bir gün, 3 ilçede ise 2 gün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana, Cide, İnebolu ilçelerinde yarın Bozkurt, Şenpazar, Çatalzeytin ilçelerinde ise 4-5 Ocak'ta tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Azdavay ilçesinde ise köy ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

RİZE

Rize'de etkili kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Rize Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, üç gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğine işaret etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 4 Ocak Pazartesi ara verildiğini belirten Yazıcı, "Meteorolojik veriler ışığında öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için merkez ve tüm ilçelerinde okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim kurumları ile yaygın, özel öğretim ve özel eğitim kurumlarının 4 Ocak Pazartesi bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, il geneli ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılması kararı alındığını kaydetti.