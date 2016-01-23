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Yine Emenike Yine Olay

Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan Emenike rahat durmuyor son olarak cilt bakımı yaptıran yıldız futbolcu "Görünüşüm nasıl? Bugün hakaret etmeden yorum yapın lütfen" yazdı. Takipçileri fena dalga geçti

Yine Emenike Yine Olay

 Sezon başı kiralandığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'de sorunlar yaşayan ve beklenmedik şekilde takımdan ayrılan Emenike, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yaşadığı sorunlar nedeniyle sezon başı Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e gönderilen Emenike, burada da tutunamadı. Fenerbahçe'ye geri dönmesine sıcak bakılmayan oyuncu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem güldürdü.

"GÖRÜNÜŞÜM NASIL"

Kendisine cilt bakımı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, yüzmaskesiyle poz verdi ve "Görünüşüm nasıl? Bugün hakaret etmeden yorum yapın lütfen" yazdı. Emenike'nin bu pozu yüzlerce kez Facebook ve Twitter'da paylaşıldı. Hatta futbolseverler, Nijeryalı golcüyle dalga geçti.


SAHAYI TERK ETMEYE KALKMIŞTI

Geçen sezon özellikle Kadıköy'de oynanan maçlarda bencil oyunu, takım arkadaşlarına pas atmamasıyla eleştirilen Nijeryalı, Şükrü Saracoğlu'ndaki Beşiktaş maçında kaçırdığı bir gol sonrası gösterilen tepki üzerine formasını çıkarmış, tribünlerle tartışmış ve sahayı terk etmek istemişti.
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Emenike
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