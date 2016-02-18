Yine Amedspor yine olay!

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün İzmir'de oynanan erteleme karşılaşmasında Bucaspor, 5 maçlık galibiyet hasretine Amed Sportif'i 1-0 mağlup ederek son verdi.



AMEDSPORLU FUTBOLCU KÖTÜ TEZAHÜRATLARA DAYANAMADI

Amed Sportif'te kadroya alınmadığı için maçı basın tribününden izleyen Abdullah Çetin, takımı aleyhine yapılan tezahüratlara küfürlü karşılık verince gerginlik çıktı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Amed Sportifli futbolcular daha sonra kapalı tribüne alındı.

AMEDSPOR HOCASI TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

85'inci dakikada ise Amed Sportif antrenörü Faruk Türk, hakeme itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. Bucaspor bu galibiyetle 18 puana ulaşıp son sıradan kurtularak 17'nci sıraya çıkarken, Amed Sportif 28 puanda kaldı.





MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından İbrahim'in kullandığı serbest atışta Şehmus topa dokundu, kaleci Mert mutlak golü önledi.

21'inci dakikada Mansur sağ kanattan ortaladı, arka direkte Şehmus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

43'üncü dakikada gelişen Bucaspor atağında Ferhat ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı, kaleci Levent son anda köşeye uzanarak gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada Bucaspor'un golü geldi. Sağ kanattan Sancar'ın ortaladığı topu kaleci Levent elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Emre topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

65'inci dakikada sağ kanattan aldığı topla Amed Sportif ceza alanına giren Burak yerden vurdu, kaleci Levent iki hamlede tehlikeyi önledi.

78'inci dakikada Bucaspor ceza sahasına giren Sercan pasını Caner'e aktardı. Bomboş durumdaki Caner'in vuruşu kaleci Mert'in kucağında kaldı.

83'üncü dakikada Sancar sağdan ortaladı, topa iyi yükselen Deniz'in kafa şutu sonuç gelmedi.

90+5'inci dakikada Amed Sportif'ten İbrahim Ferdi, Ferhat'a faul yapınca ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.