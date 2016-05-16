Yılmaz Vural’ın Takımı Adana Demirspor Play-Off Maçlarına Konsantre!

PTT 1. Lig'de 2015 – 2016 Sezonu'nda ligi 54 puanla 4. sırada tamamlayan ve 5. sıradaki Vartaş Elazığspor ile play off maçı oynayacak olan Adana Demirspor'da bu maçların hazırlıkları sürüyor.

Teknik Direktör Yılmaz Vural , Vartaş Elazığspor ile oynayacakları iki play off maçının çok zor geçeceğini belirtirken, "Elazığ maçları benim için duygusal boyutları olan bir maç olacak. Takımımız maddi manevi sıkıntıları olmasa Süper Lig'e direk çıkacak takımdı." dedi.

Play off müsabakalarında önümüzdeki perşembe günü deplasmanda Vartaş Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor. Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, play off maçları ve geride kalan sezonla ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik anlamda çok sıkıntılı süreç geçirmelerine rağmen play off mücadelesi verecek iyi bir takımla oynayacaklarının altını çizen mavi lacivertli takımın teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bu takım maddi ve manevi sıkıntılar yaşamasaydı, Süper Lig'e direk çıkacak bir takımdı. Şuanda sıkıntılarımızı atlatmış durumdayız. Ödemelerde bir sıkıntımız yok." dedi.

Takım hakkında değerlendirmelerde de bulunan Vural, "Süper Lig deneyimi fazla olan bir kadroya sahibiz. Oyuncularımın, söylediklerimi sahaya yansıtmak istemeleri beni çok fazla heyecanladırıyor ve Süper Lig yolunda daha fazla umutlar veriyor. Spor kamuoyundaki genel kanı play off'tan bizim çıkacağımız yönünde. Ancak futbolda hiçbir şey belli olmaz. Biz çıkıp sahada mücadele edip, yapacaklarımızın en iyisini ortaya koyacağız ve kazanacağız. Ayrıca bu süreçte hakemlerimiz çıkıp aslanlar gibi maç yönetecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok." diye konuştu.

"ELAZIĞSPOR RAKİBİMİZ OLDU AMA DOSTLUKLARIMIZ BAKİDİR, BURADAN İLETMEK İSTERİM"

İlk rakip olarak kendilerine Vartaş Elazığspor'un çıkmasının ilginç olduğunu ve duygusal bir maç olacağını belirten Vural, "Elazığ takımını diğer takımlar gibi dost olduğumuz, sevdiğimiz bir camia. Özellikle benim için çok ayrı bir takım. Orada olduğum dönemde çok iyi işler başarmıştık. Demirspor'unda çok yakın ilişkisi olduğu bir takım. Ekip olarak maalesef eşleştik. Birimiz üzüleceğiz. Benim için birisi ekmek yediğim içinde olduğum bir camia. Emek verdiğim bir camiadır. O yüzden benim için duygusal bir boyutu olan bir maç olacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Artık Süper Lig özlemini gidermek istiyoruz. Böyle bir iddiamız var. Sonuçta rakibimizdir. Fakat dostluklarımız bakidir. Buradan Elazığspor camiasına iletmek isterim." dedi.

BUGÜN MALATYA'YA GİDİYORLAR

Vural, play off'taki rakiplerinin belli olmasının hemen ardından iki yardımcısını kamp yapacakları Malatya'ya gönderip, konaklayacakları oteli tesbit ettiklerini söyledi.

Mavi lacivertliler, dün Adana'da çalışıp, bugün sabah da yapacakları antrenmanın ardından saat 14.00'de Malatya'ya gidecek. Yarın ve 18 Mayıs Çarşamba günü bu kentte çalışmalarını sürdürecek. 19 Mayıs Perşembe günü Vartaş Elazığspor ile play off'un ilk maçına çıkacak olan Adana Demirspor, müsabaka sonrası hemen Adana'ya dönecek ve 23 Mayıs Pazartesi günü Adana'da oynayacağı rövanş maçı için Sheraton Otel'de kampa girecek.