Yılmaz Vural’dan İlginç Teklif

Play Off'larda Vartaş Elazığspor ile oynadığı ilk maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takımın Adana'da kampa girdiği Shareton Otel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu'na yedek oyuncuların tamamının kulübede oturması yönünde bir teklifte bulunduğunu anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Fatih Terim'e de söyledim. Kardeşim bütün herkes yedek kulübesinde otursun. 22 oyuncu otursun, neden 18 kişi oturuyor. Hem dışarıda oyuncu kalmaz hem de hangi oyuncu lazımsa onu oyuna alırsın. Ben ne bileyim sol bek alıyorsun, sağ bek sakatlanıyor. Yani bırak kalsın yedek oyuncular. Neden dışarıda bıraktırıyorsun? Alalım hepsini kulübede oturtalım. Nasıl turnuvalarda Avrupa şampiyonalarında oluyorsa orada herkes otursun. Kim bize lazımsa onu oyuna sokalım.



Çünkü diğer oyuncuların dışarıda kalması takım dinamiğini bozuyor. Diğer oyuncuların da başlarına bir antrenör alıp, burada kalanları da başkasına çalıştırmak zorundayız. Yani bir sürü ek şey çıkarıyor başımıza. İnşallah bu teklif kabül görür."



'KONYA'DA FİNAL OYNAYACAĞIZ'

Pazartesi günü saat 21.30'da sahalarında karşılaşacakları Vartaş Elazığspor'u mağlup ederek finale ulaşmak istediklerini anlatan Vural, "Pazartesi günü istiyoruz bu turu aşıp, Konya'ya gitmeyi. Şuan takımda oyuncuların alacağı yok. Verilmiş çekler tıkır tıkır ödeniyor. Oyuncularımıza vaat edilen primde evrak olarak garantilendi. Futbolcu şuanda bahane edilecek bir durumda değil. Bunu sağlamak bir yönetim başarısı. Kendileri için geriye kalan bu vaat edilenleri kazanmaları. İnşallah bu maç düşündüğümüz gibi geçer. Takımın şuanda ne ekonomik ne ruhsal ne de sağlık anlamında bir sorunu yok. İlk maçta kadroda oynayan oyuncular arasında bir revizyon yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Konya'da finali oynayacak duruma geliriz diye düşünüyorum" dedi.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALACAĞIZ'

3-2'lik skorun rakipleri adına enteresan bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyen Vural, "Dolayısıyla bu bizim için avantaj. Çünkü kazanmak zorunda olan bir takım yok karşımızda. Bu ilk maçta galip gelen takımlar için iyi bir durum değildir. Sonucu korumaya çalışmak. Bakalım bu uygulama bu maçta aynı şeyi becerebilecekler mi diye düşünüyorum. Oynadığımız maçın tekrarını izledik. Bu kadar kısır pozisyonsuz bir maçın gollü bitmesi de enteresan. Oyuncularımıza da tekrarı izleteceğiz. Çünkü basit hatalarla bu iş olmamalı. Bu maçta atılan gole 2 golle cevap vermelisiniz. Bu nedenle önlemlerimizi alacağız."