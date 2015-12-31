Yılmaz Vural'ı çıldırttılar çok sert açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevine 6 gün içinde son vermesi sonrası tecrübeli teknik adam basın toplantısı düzenledi. Türk futbolunda sistemsizliği eleştiren Vural, Gençlerbirliği takımı kaptanı Ahmet Çalık için "Utanmıyor musunuz" dedi. Vural ayrıca, "Bu ahlaksızlar grubu ile nasıl uzun süre çalışabilirsin! Ahmet Çalık ve idari menajerin, İlhan ağabeye sözleri sonrası Türk antrenörün düştüğü durum." ifadelerini kullandı. Vural, kendisine sahip çıkmayan meslektaşlarına da, "Hepiniz sürünün" dedi.



"4 GÜNLÜK SÜREDE 3 SAATLİK UYKUYLA ANTRENMANLARA ÇIKTIK"

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın kendisini arayarak takımın başına geçmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz Vural, "İlhan Cavcav geçtiğimiz çarşamba akşamı beni arayıp, "Ekibini topla gel" dedi. Biz de gittik. Yöneticilerle anlaşamadık ama ertesi gün İlhan Cavcav'la anlaştık. İlhan başkan, bana 'portföyün vra mı, biz bu transfer işini yapamıyoruz' dedi. Ben de bütçemize uygun oyuncular var dedim. Futbolcularla iki gün taktik çalıştık, üçüncü gün çift kale maç yaptık. 4 günlük sürede 2.5-3 saatlik uykuyla antrenmanlara çıktık, bir an önce takımı toparlayalım dedik." dedi.

"18 FUTBOLCU BENİ İSTEMİYORMUŞ"

"Eskişehirspor maçından sonra futbolcuları tebrik ettim çünkü istatistiklerde büyük üstünlük sağlamıştık." diyen Vural, "Oyuncularımı hepsini öpüp tatile uğurladım. Geldiğimden beri İlhan Cavcav bana, Yılmaz, Allah aşkına bana rapor ver. Kim gidecek kim gelecek. Verim alamayacağımız 13 futbolcu vardı. Yabancılardan da verim alacağımız kadar alalım dedim. İstanbul'da dişçi randevum vardı. Koltuğa oturdum telefon çaldı. İlhan Cavcav "Yollarımızı ayırdık" dedi. İlhan abi, "Oyuncuların 18'i birden seni istemiyormuş" ifadelerini kullandı.

"BİZE DEFANSİZ OYNATMANIZ GEREKİR" DEDİ

Sitem dolu sözlerine devam eden Vural, "İlhan abi tarzın değişti. Önceden sen gönderirirdin, şimdi futbolcular gönderiyor bizi' dedim. Ben daha futbolcuların adını bile söyleyemiyorum. Ahmet Çalık'la konuştum, bana, "Toplantı yaptık. Biz küme düşme hattındaki takımız, bize defansif oynatmanız gerekir" dedi.

"BİRKAÇ KURUŞ VERİRİZ DEYİNCE ÇILDIRDIM"

Cavcav, "Yardımcıların ilk maaşını veririz sana da birkaç kuruş veririz" deyince çıldırdım. Yabancı oyuncular kesinlikle 'İstemiyoruz' dememiş. Türk oyuncular yemin ediyor böyle bir şey olmadığına. Emrah denen aracı arkadaşı aradım. 'Hocam vallahi billahi şöyle' dedi. İlhan ağabeye yanlış aktarılmış. Ahmet Çalık'a "Utanmıyor musunuz" dedim. Herkes bana "Neden bu kadar çok takım değiştiriyorsun" diye soruyor. Bu ahlaksızlar grubu ile nasıl uzun süre çalışabilirsin! Ahmet Çalık ve idari menajerin, İlhan ağabeye sözleri sonrası Türk antrenörün düştüğü durum." dedi.

"BU NASIL İŞTİR"

Antrenörler Derneği Başkanı'na sert çıkan tecrübeli hoca, "Sen ne yaptın ya?" Bu adama bir yemekle oy veriyorlar. Türk antrenörleri, sürünün ya! PTT 1. Lig'de 17 haftada yanılmıyorsam 38 antrenör değişti. Bu nasıl iştir! Beni Fatih Terim 3-4 defa aradı. Samet Aybaba, Rıdvan Dilmen ve birkaç arkadaşım daha aradı. Hepsine teşekkür ediyorum. Lisans denen bir durum var. Adam futbolu bırakıyor ertesi gün antrenör oluyor. Saygı duyuyorum ama böyle olmaz. Bu nasıl bir rezilliktir. Gençlerbirliği'nde 5. hoca geliyor. Bu nedir! Futbolcular için Bosman kuralı var. Türk futbolunda da Yılmaz Vural kuralı çıkmalı. Kulüpler 2'den fazla hocayla çalışmamalı." ifadelerini kullandı.

"SİYASETÇİLERE KIZIYORUM"

"Siyasetçilere de kızıyorum" diyen Vural, "3-4 oyuncu sizden memnun değilse, İlhan Cavcav gibi bir başkan bile sizi yollamak durumunda kalıyor. Siyasetçilere de kızıyorum. Telefon ediyorlar, 'Bu bizim çocuk, alın' diyorlar. E o zaman antrenörlük mesleği ne olacak. Olmaz arkadaşlar. Allah aşkına bitirelim artık bu işler. Kardeşim ben antrenör olarak, donanımım yoksa iş bulmayayım. Eliminasyon olacak. Binlerce amatör takım var. Altyapı takımı var. Burası karın doyuma yeri değil Böyle bir düşünce olur mu? Bir antrenör o takımdan milyonlarca lira kazanacak. Herkes arkadaşımız ama ben prensibi tartışıyorum. Alınma kardeşim benim senle derdim yok. Ama eğitimsiz bir insan nasıl antrenör olur?" dedi.

"SINIRLAMA GETİRİLMELİ"

Futbol kulüplerine sınırlama getirilmesi gerektiğinin altını çizen Vural, "O zaman adam diyecek ki 'Bu benim son hakkım, riske giremem' diyecek iş düzene girecek. Artık bu komediye bir son verelim. Bir Bosman kuralı gibi bu kuralın çıkması lazım. İkiyse iki, üçse üç... Artık siyasi arkadaşlarımız da çok kolaymış gibi bu işi bıraksınlar. 'Gel kardeşim sen yap' demesinler. Bu kadar kolay mı ya? Son hakkını da kullandıysa kulüp, artık oyuncular da o hocanın dediklerini yapmak zorunda kalsın. Kim memnun bu sistemden bilmiyorum ama değişmiyor. Değişmek için de bir şey yapılmıyor. Yazılı olmayan kurallar da vardır ya... Etik kurallar da kalktı artık... Benim burada kendime katkı sağlamak gibi bir durumum da yok. Allah'a şükür benim ekonomim hayatımın sonuna kadar bana yeter." ifadelerini kullandı.

"18 YIL BAŞKANLIK MI YAPILIR YA"

"İnsanlar koltuk sevdasından vazgeçsin" diyen deneyimli hoca, "Antrenörler dernedğinde de aynısı... Koltuk derdinde olanlar var... Amerikan başkanı bile diyor. 'Artık yorulmuş olabilirim' diyor. 18 yıl başkanlık mı yapılır ya!" diye konuştu.