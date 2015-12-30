Yılmaz Vural haberi dünya basınında geniş yer buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, bu sezon 5. teknik direktörü olan Yılmaz Vural'ın görevine 6 gün içinde son vermesi dünya basınında geniş yankı buldu. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav tarafından görevine son verilen Yılmaz Vural, sadece Eskişehirspor ile oynanan karşılaşmada takımın başında görev alabildi. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın gönderilmesiyle birlikte bu sezonki 5. teknik adamla da yollarını ayıran İlhan Cavcav, Avrupa ve dünya medyasının önemli kuruluşlarında geniş yer aldı.

BBC: YILMAZ VURAL 6. GÜNÜNDE KOVULDU

İngiliz basınından BBC, İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği'nde 1981 yılından beri kulübü yönettiğini ve bu süreçte 55 kez teknik direktörle çalıştığını belirterek, "62 yaşındaki Yılmaz Vural, takımının Eskişehirspor deplasmanında 2-0 kaybettiği maçın ardından görevinin sadece 6. gününde kovuldu" dedi. Haberde ayrıca İngiltere'den Torquay United'ı çalıştıran Leroy Rosenior 10 dakika, Crystal Palace'da görev alan Dave Bassett'in 4 gün sonra kovulmasının ardından en erken kovulan 3. teknik adamın Yılmaz Vural olduğu belirtildi.

L'EQUIPE: GENÇLERBİRLİĞİN'DE SIRADAN BİR DURUM

Fransa'nın en önemli basın kuruluşu olan L'equipe, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın Yılmaz Vural'ın yanı sıra sezon başından bu yana Stuart Baxter, Mehmet Özdilek, Mustafa Kaplan ve Kemal Özdeş'i de kovduğunu ve bu olayların kulüpte sıradan bir durum haline geldiği ifade etti.

SPIEGEL: İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ÇOK YÜKSEK RİSK TEŞKİL EDİYOR

Alman basınından Spiegel ise Gençlerbirliği'nin sezonun ilk yarısını 13 puanla 16. sırada kapatarak küme düşme hattında olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapmak, iş güvenliği yönünden çok yüksek risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES: TÜRK FUTBOLU KÖTÜ ŞÖHRETE SAHİP

ABD medyasından New York Times ise Yılmaz Vural'ın 29 yıllık kariyerinde 25 kulüp çalıştırdığını vurgulayarak, "Türk futbolu, sürekli teknik direktör değişikliği nedeniyle kötü bir şöhrete sahip" diye yazdı.

PORTEKİZ BASINI: SON KURBANI OLDU

Portekiz basınından MaisFutebol ise Gençlerbirliği için bu sezonun kolay geçmeyeceğini ifade ederek, "Teknik Direktör Yılmaz Vural, İlhan Cavcav'ın bu sezonki son kurbanı oldu" sözlerine yer verdi.