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Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”

Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural yarın oynanacak Elazığspor maçında dananın kuyruğu kopacak dedi.

Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”

Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda ağırlayacakları Elazığspor maçında dananın kuyruğunun kopacağını söyledi
Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Sheraton Adana'da düzenlediği basın toplantısında Elazığspor ile yarın oynanacak play-off yarı final rövanş maçında dananın kuyruğunun kopacağını söyledi. "İşimiz kolay değil" diye konuşan teknik adam Vural, taraftara seslenerek, "Maçta sabırlı olsunlar. İlk maçta rakibimiz için oyun anlayışını değiştirecek bir skor çıktı. 1-0 ve ya 2-1'lik skor bize yetecek. Bu bizim için avantaj" dedi.

HÜSEYİN KALA VE ONUR AKBAY
Takımı dış dünyaya kapattıklarını belirten Yılmaz Vural, "Teknik ve taktik çalışma nedeniyle antrenmanlarımızı basın ve taraftara kapattık. Takımda şu anda Hüseyin Kala ve Onur Akbay'ın sakatlıkları bulunuyor. Ancak maç saatine kadar yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Vural, "Bu şehir bizden başarı bekliyor. Hata yapmadan, tüm gücümüzü yansıtacak bir futbol ortaya koyarsak finale gideriz" diye konuştu.

Yılmaz Vural:

STRESE GİRİYORUZ
Elazığspor karşısında erken golü bulmak zorunda olduklarını belirten Vural, "Rakip buraya 3-2'lik skorla geliyor. Beraberlik için mücadele edecek. Bu yüzden erken golü bulup skoru korumalıyız. Burada sahada mücadele eden futbolcular kadar taraftarlara da iş düşecek. Takımı strese sokacak bir durum olmamalı. Çünkü maç 90 dakika. Daha maçın ikinci dakikasında 'gol gol' diye bağırırsak, strese gireriz" diye konuştu.

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Adana DemirsporElazığsporTeknik DirektörYılmaz Vural
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