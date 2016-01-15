Yılmaz Vural'dan flaş EURO 2016 iddiası

Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, Star gazetesine konuştu. Türkiye'de sistem sorununun yaşandığını belirten Vural, "Avrupa'da 6. ve 7. büyük futbol ekonomisine sahibiz. 1 milyar dolar dönüyor. Oyuncuların alacağı kulüplerin alacağı var, kulüpler batmış durumda. UEFA'da yığınla dosya var. Ben mi idare ediyorum bu Türk futbolunu Kim dur diyecek TFF'nin 'dur' demesi lazım. Ama TFF'yi kulüpler yönetiyor. Kim birbirine zarar vermek ister. Milli Takım'ın Avrupa'ya gitmesinin en önemli faktörü terördür" dedi.



"BENİM KADAR SEVİLEN YOK"

Vural, şunları söyledi: "Futbolun içinde bozuk antrenörün, bozuk başkanların, bozuk medyanın yarattığı bir kaos var.. Herkesin futbol denilen şeyin altını doldurması lazım. Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın yığınla borcu var.. Ben vatandaşım en ufak borcumda başıma geliyorlar.. Neden kulüpleri kimse sormuyor Sorumluların kulüpleri incelemesi şart. Bu ülkeye 30 senedir hizmet ediyorum ama TFF genel kurulunda bir oy verme hakkım bile yok. Futboldan gelmeyenlerin var ama benim yok.. Adam oto galerici, adam fabrikatör, adam iş adamı yönetime giriyor. Futboldan gelen bir tane adam yok. Antrenörlüğü çok iyi yapacak biriyim. Yurt dışında sıfırdan başlayıp Köln'de antrenör diploması aldım.. Bütün lisansları aldım, varsa yapacak bir adam gitsin Almanya'ya yapsın göreyim. Benim babam işçiydi ne maddi destek aldım ne bir şey.. Küçük bir çantayla gidip yapmışım.. Türkiye'de herkesin sempati duyduğu biri var mı benim gibi. G.Saray, Fener, ve Beşiktaşlısı bana sempati duyuyor. Halk bunu anlıyor ama anlamak istemeyenler de var. Biz bunları söyleyince aykırı insan oluyoruz. Üzüldüğüm konu bu.. Kariyer için mi konuşuyorum, ne kariyeri 30 senedir bu işi yapmışım.. Benim parada malda gözüm yok. Allah'ıma şükür her şeyim var. Ben futbolumuzdaki sorunları dile getiriyorum ama olaylar hep benim başıma patlıyor. Benim gibi bir sürü adam var ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Kulüplerin teknik direktörleri kovması benle ilgili bir sorun değil. Yabancı hocaya hep karşıyım. Verelim bir yabancı tercüman işini yapsın ne güzel.. Ama Türk futbolunun gelişmesi için tek bir çivi çakan ortalıkta yok."

"BU SİSTEMİ DÜZELTECEĞİZ"

"Bugün varım, yarın yokum. Bana hiçbir önemli görev vermediler. Niye benden yararlanmak istemiyorlar? Yabancı hocalar aldığını kopartıyor. Bu ülkede iyi teknik direktör yok mu? Avrupa'da geride kalmışız.. Allah aşkına bizim ülkedeki para kim de var Bu bir vizyon meselesi. Türkiye'de belediyeciliğin gelişmesi, Avrupa'dan kaynaklandı. Benim şampiyonluk adayım bu çürümüş sistemi değiştiren olur. 10 yıl, 20 yıl olsun.. Ama bu işi düzelteceğiz."

"BEŞİKTAŞ'LA BAŞAKŞEHİR"

"Süper Lig'de kaç tane iyi futbol oynayan takım var Bir Beşiktaş iyi, bir de Başakşehir.. Statların en modernleri bizde.. Ankara hariç, bütün şehirlerde harika stadyumlar yapıldı. Ama içine bakıyorsun boş. Futbol oynayan takım yok ki. Patronların istediği gibi olmazsa, futbolun güzelliği de artar."

"AVRUPA'DA BÖYLE YAPAMAZSIN"

"G.Birliği'nden gönderilmem, Mersin'den ayrılan Bülent Korkmaz'dan farklı oldu. Benim TFF onaylı sözleşmem vardı. Bülent'in daha imza attığı bir şey yoktu. Hakan Kutlu daha Bülent gitmeden gelip, göreve başlamış. Kişisel garip olaylar. Avrupa'da böyle yapamazsın, çünkü sendikalar orada güçlü."





"EN ÖNEMLİ FAKTÖR TERÖR"

"Türkiye'de futbol 1959'dan sonra resmi olarak başladı. Ben 30 senedir bu Türk futbolunun içindeyim. Yanlışa doğru demenin ne alemi var. Biz kime hizmet ediyoruz. Türk futbolunu yöneten kişi Fatih Terim'dir. TFF Başkanı, büyük külüplerden tehdit alıyor. Milli Takım'ın Avrupa'ya gitmesinin en önemli faktörü terördür. Eminim ki Fatih hoca Milli Takım'a son maçlarında hiçbir zaman taktik vermemiştir. 'Çocuklar bu ülkenin size ihtiyacı var, çıkın aslanlar gibi kazanın' diye konuşmasını yapar ve olay biter. Çok yüce bir iş yapıyoruz. Bu oyun halk içindir. Futbolun sevilmesinin nedenin altında sosyal sebepler var. Dünyadaki hiçbir siyasi aktivite bu kadar insanı biraraya getiremez. Ahiret günü gibi stadyumlar doluyor. Her türlü insan orda, bir golde herkes birbirine sarılıyor ve birlik ortaya çıkıyor."

"ALLAH'TAN DEVLET KONUYA EL ATTI"

Vural, okumaya devam ettiğini belirtip, "3 tane üniversite okudum. Bir sürü kitabı, yuttum. Bilgilerimi okuyarak koruyorum" dedi. "Biz hep Süper Lig'e bakıyoruz ama ülkemizin 81 vilayetinde futbol oynanıyor. Hakkari, Diyarbakır, Çanakkale'deki çocuklar bizim. Bir çocuğun ayağı kırılıyor sahada sağlık memuru yok. Allah'tan devletimiz konuya el attı ve artık her sahada sağlık ekibi olacak."