Yılmaz Vural ayrılığının arkasındaki sır aralandı

Gençlerbirliği'nde başkan İlhan Cavcav'ın flaş bir kararla, 6 gün önce anlaştığı teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırması gündeme bomba gibi düştü. G.Birliği'nde Yılmaz Vural'ın ayrılığın arkasındaki tek nedenin, başkan İlhan Cavcav ile transfer konusundaki ciddi fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı.

VURAL 13 YENİ OYUNCU İSTEDİ

Sporx'in haberine göre; Eskişehirspor'a 2-0 mağlup olan Vural, maçın ardından yapılan toplantıda İlhan Cavcav'dan kadroda bulunan tam 13 oyuncuyu gönderip, 13 yeni oyuncunun alınması gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine İlhan Cavcav da Vural'a, 5 gün önce anlaşma yaparken böyle bir talepte bulunmadığını hatırlatıyor.

İkili yapılan müzakerelerin ardından ortak bir noktada anlaşamıyor ve Cavcav bunun üzerine, Vural ile yolların ayrılmasına karar veriyor.

G.BİRLİĞİ'NDE BU SEZON 3. AYRILIK

Yılmaz Vural, Cavcav'ın kırmızı-siyahlı ekiple bu yıl yollarını ayırdığı 3. teknik direktör oldu. Sezona Stuart Baxter ile başlayan ve ilk 2 haftada alınan yenilgilerin ardından İskoç teknik adamla yolları ayıran İlhan Cavcav, 3. haftadaki Kasımpaşa galibiyeti sonrası takımı Mehmet Özdilek'e emanet etti.

TAKIM MUSTAFA KAPLAN'A EMANET

Kırmızı-siyahlı ekibe 2. kez gelen "Şifo"da da aradığını bulamayan tecrübeli başkan, ilk yarının bitimine 2 maç kala genç teknik adamı da göndererek, takımı Fenerbahçe maçına hazırlama görevini Spor Toto 2. Lig ekibi Hacettepe'nin başındaki Mustafa Kaplan'a verdi.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Kaplan'ı tekrar Hacettepe'ye yollayan İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de en fazla takım çalıştıran teknik direktörlerden Yılmaz Vural'ı Ankara'ya davet etti.

"HOCANIN ELİNDE SİHİRLİ TOKMAK YOK" DEMİŞTİ

Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından anlaşılan teknik adam için imza töreni düzenleyen ve burada yaptığı konuşmada "Hocanın elinde sihirli tokmak yok. Buraya yeni yüzler almalıyız" diyen Cavcav, buna rağmen devre arasını beklemeyerek Vural'ın görevine son verdi.

Cavcav, başkent ekibinde ikinci kez göreve getirdiği Yılmaz Vural ile yapılan anlaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran Fuat Çapa'yı Ankara'ya davet etmiş ancak genç teknik adamla sözleşme imzalamamıştı.