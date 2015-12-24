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Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu

Türk futbolunun eğlenceği, samimi ve güler yüzlü teknik adamı Yılmaz Vural'ın çalıştıracağı belli oldu, başarılı teknik adam Gençlerbirliği takımının başına getirildi

Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu
 Türk futbolunun eğlenceği, samimi ve güler yüzlü teknik adamı Yılmaz Vural'ın çalıştıracağı belli oldu, başarılı teknik adam Gençlerbirliği takımının başına getirildi
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi. Yılmaz Vural, 1997-98 sezonunda Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, 17 yıl sonra tekrar kırmızı-siyahlı takımın başına geçti.

ÖZDİLEK'İN YERİNE VURAL

Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir yeni teknik direktör arayan Gençlerbirliği'nde aranan isim bulundu. Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural kırmızı-siyahlıların yeni çalıştırıcısı oldu. Vural bugün saat 14.00'te basın önünde resmi sözleşmeye imza atacak. Yılmaz Vural, İlhan Cavcav'ın 38 yıllık başkanlık sürecinde 60. teknik direktör olacak.
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Yılmaz VuralGençlerbirliği
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