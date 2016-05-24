Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”

Vural, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, zaman zaman umutsuzluğa kapıldıkları dakikalar olduğunu ancak taraftarın kesintisiz desteğiyle maçı kazandıklarını söyledi.



Yenilgiyi kabul etmeyen taraftarlarının etkisini herkesin hissettiğini anlatan Vural, "İnşallah bunun bir maç daha sürekliliği olur. Allah'a şükür sakatsız ve cezalısız, tertemiz şekilde final maçını oynama şansımız var." diye konuştu.



Teknik anlamda Elazığspor'u iyi analiz ettiklerini belirten Vural, şunları kaydetti:



"Sonuç olarak Barış Başdaş atttığı golle 21 yıllık Süper Lig özlemimizin yarısını giderdi. Bir yarısı kaldı, inşallah Konya'yı düşünmeye başladık. Kafamda Konya var. Multigroup Alanyaspor'u iki kez izledik, ondan önce de Alanya'yı izledik, fazlaları eksikleri neyse bir anlayış geliştireceğiz. Türkiye'ye çok heyecanlı bir maç izlettik. Sevincin devamı için üstümüze düşenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu takım ilk defa play-off oynamıyor, 3 kere canı yanmış, 4'üncüsünü oynayacağız. Allah korusun 5'incisi olmasın. İnşallah 21 yıllık Süper Lig özlemi biter. Benim hayalim Adana'da iki takımın Süper Lig'de oynaması ve bu kentin tanıtımına, ekonomisine katkısıdır. Umarım bunu başarırız. Başaramazsak da Adanaspor zaten Süper Lig'de, biz de yanında olursak ne güzel olur."



Vural, yarın akşam saatlerinde Konya'ya gideceklerini, 25 ve 26 Mayıs'ta burada antrenman yaparak Multigroup Alanyaspor ile oynayacakları final maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.