Yılmaz'dan Güneş'e mesaj

Mario Gomez, Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıkladı... Başkan Fikret Orman, İngiltere'ye giderek Wilfried Bony ve Loic Remy için kulüpleri M.City ve Chelsea'yi ikna etmeye çalıştı. Pek de başarılı olamadı. Fernando Llorente, Bas Dost, Eren Derdiyok başta olmak üzere pek çok isim de Beşiktaş'ın listesinde...



Şenol Güneş ise gelecek sezon hangi forvet oyuncusu ile çalışacağını bilmediği için gerilmiş durumda. Tam da bu dönemde tecrübeli teknik adama sürpriz bir telefon geldi. Şampiyonluk geldiği günlerde basının karşısına çıkan ve Çin'de oynayan eski oyuncusu Burak Yılmaz'ın kendisine, "mutsuz olduğunu" söyleyen Güneş, milli takımın santrforundan bir kez daha telefon aldı.



Trabzonspor'da kendisinin yeniden doğmasını sağlayan Güneş'i arayan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmek istediğini, Beşiktaş'ın formasını giydiği Pekin ekibini ikna etmesi durumunda düşünmeden Siyah-Beyazlı formayı giyeceğini aktardı. Bugün Beşiktaş'ın Avusturya'daki kampına katılacak olan Orman'ın getireceği isimleri Güneş'e sunacağı, Güneş'in de Burak'la ilgili fikrini Başkan'la paylaşacağı gelen bilgiler arasında.



Burak Yılmaz, 2006-2008 yılları arasında 2,5 sezon giydiği Beşiktaş forması altında 49 maçta 6 gol atmayı başarmıştı.



Milli futbolcunun Siyah-Beyazlı forma altında 2007'de kazanılan 1 de Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.