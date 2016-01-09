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Yılın transferi ödülünü Antalyasporlu Samuel Eto aldı

Spor Türkiye tarafından 14 yıldır düzenlenen organizasyonda bu sene yılın transferi ödülünü Antalyaspor'un yldız futbolcusu Samuel Eto aldı

Yılın transferi ödülünü Antalyasporlu Samuel Eto aldı

 14 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve Spor Türkiye'nin organize ettiği 'Spor Türkiye 14. Türkiye Spor Adamları Ödülleri' halk oylaması sonucunda Samuel Eto'o yılın transferi ödülünü kazanmıştı.

Sabah saatlerinde Antalyaspor'un hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Subaşı Kulüp Tesisleri'ne gelen Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'ya ödülünü takdim etti. Delibaş, ödülün Eto'o'ya bol şans getirmesini diledi.

YUSUF ŞİMŞEK'E VEFA

Ödülünü alan Samuel Eto'o ise ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beni Antalyaspor'a kazandıran herkese çok teşekkür ederim. Benin forma girmemi sağlayan, formamı almamda katkı sağlayan eski hocam Yusuf Şimşek'e çok teşekkür ederim. Benim burada rahat olmamı sağlayan yöneticilerin yanı sıra bana destek olan takım arkadaşlarım ve taraftarıma çok teşekkürler. Bana bu imkanı sağlayan Türk futboluna ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gittiğim her sahada bana büyük sevgi gösterildi. Herkese iyi seneler diliyorum" diye konuştu.
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Samuel Eto
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