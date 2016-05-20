Yılın Futbolcusu Mesut Özil!

Şampiyon Leicester City’nin ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fransız teknik adam Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal’da, bu sezon 45 maçta toplam 3 bin 939 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Şampiyon Leicester City’nin ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fransız teknik adam Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal’da, bu sezon 45 maçta toplam 3 bin 939 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.