Yıldızların söndüğü ligde Riyad Mahrez şov yaptı

Premier Lig'de zirvede yer alan Leicester City'nin Cezayirli orta saha oyuncusu Riyad Mahrez, geride kalan haftalarda 20 gole katkı sağlayarak lige damga vurdu. Toplam değerleri 300 milyon Euro'yu bulan Premier Lig'in en pahalı 5 oyuncusu ise toplamda 18 kez gol sevinci yaşadı.

İngiltere Birinci Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Leicester City, ligin 18. haftasında Liverpool'a 1-0'lık skorla mağlup olmasına rağmen 38 puanla liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselen ve ligi 14. sırada tamamlayan Leicester City, bu sezon ise adeta küllerinden doğdu. İtalyan teknik adam Claudio Ranieri yönetiminde çıktığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden mavi-beyazlılar, zirvede yer alıyor.





JAMIE VARDY VE MAHREZ'DEN 38 GOLE KATKI

Leicester City'nin bu başarısında en büyük katkıyı İngiliz oyuncu Jamie Vardy ve Cezayirli orta saha oyuncusu Riyad Mahrez sağladı. Geride kalan haftalarda toplamda 38 gole katkı sağlayan ikili, mavi-beyazlıların zirveye yerleşmesinde önemli bir pay sahibi oldu. 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Jamie Vardy, 15 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Riyad Mahrez ise 13 gol atıp 7 golün de hazırlayıcısı oldu. İngiliz oyuncu Jamie Vardy, attığı 15 golle Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Riyad Mahrez ise toplamda 20 gole katkı sağlayarak ligde gole en çok katkı sağlayan isim konumunda yer alıyor.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Premier Lig'de gole en çok katkı sağlayan isim olmayı başaran Riyad Mahrez, futbola Franız ekiplerinden Quimper'de başladı. 2010 yılında Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan Cezayirli oyuncu, 2010-2014 yılları arasında Le Havre'de görev yaptı. 2014'te İngiltere ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 11 milyon Euro değeri bulunan Mahrez, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle Premier Lig'in yıldızlarını da geride bırakmayı başardı.

PREMIER LİG'İN YILDIZLARI SÖNDÜ

Dünyanın en gözde futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig'de en pahalı 5 oyuncu olan Eden Hazard, Sergio Agüero, Kevin de Bruyne, Alexis Sanchez ve Cesc Fabregas ise beklentilerin oldukça altında kaldı. Toplam değerleri 300 milyon Euro'yu bulan 5 oyuncunun bu sezon rakip filelere gönderdiği toplam gol sayısı ise yalnızca 18. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea'de forma giyen Eden Hazard ve Cesc Fabregas gol sevinci yaşayamazken, Sergio Agüero 7, Kevin de Bruyne 5, Alexis Sanchez ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL