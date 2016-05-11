Yıldız Oyuncular Antalyaspor’da Buluşacak!

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Süper Lig bitiminde futbolcu transferlerine başlayacaklarını ifade ederek, yıldız futbolcuların Antalya’ya gelmeye devam ettiğin söyledi. Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Danilo ise Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan’ı beğendiğini kaydetti.

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Antalyaspor oyuncuları Zeki Yıldırım, Makoun ve Danilo, Muratpaşa Spor Lisesi öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Konferans salonunda söyleşi de bir araya geldi. Söyleşide öğrencilere yıldız futbolcu olmalarını için neler yapması konusunda tavsiyelerde bulunan Antalyaspor Başkanı Gencer, öğrencilerden çok çalışmalarını ve sağlıklarına dikkat etmelerini istedi. Antalyaspor’da 24 yıllık yöneticilik kariyeri olduğunu hatırlatan Gencer, Antalyapor’un 1982 tarihinden itibaren yaşadığı 6 şampiyonluğun 6’sında da bulunduğunu aktardı.

“İSTANBUL’DA YAŞAYANLAR 2. TAKIM OLARAK ANTALYASPOR’U TUTUYOR”

Antalyaspor olarak Süper Lig’de kendilerine bir hedef koyduklarını aktaran Gencer, “Hedefsiz hiçbir şey olmaz. Antalya’da futbol şehri olmaktan uzaklaşmış durumdaydık. Antalya’nın futbol şehri olması için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu konuda yaptığımız ve ortaya koyduğumuz takım neticesinde İstanbul takımlarını bile çok rahat yenebileceğimizi gösterdik. İstanbul’da yaşayanlar İstanbul takımları dışında ikinci bir takım olarak Antalyaspor’u tutuyor. Futbolcularımızın bu yıl bize sağladığı en büyük budur. Bizim için en büyük gurur budur” diye konuştu.

“50 BİN PAASOLİG İLE 7. SIRADAYIZ”

Antalyaspor'un Passolig sayısının 50 binlere çıktığını aktaran Gencer, “Bu konuda Türkiye sıralamasında 7’inci takımız. Antalya’nın 100 bini geçmesini bekliyoruz. Şehir milliyetçiliğini geliştirmemiz lazım. Antalya şehri Akdeniz’in en güzel şehirlerinden birisidir. İspanya da bir Akdeniz ülkesidir. İspanya’da bulunan Sevilla da bir Akdeniz şehridir. İspanya ile Antalya arasındaki farka bakıyoruz; yılda 2 bin takım Antalya’ya devre arası kampına geliyor. 13 milyona yakın turistimiz geliyor. Antalya her bakımdan üstündür. Sevilla’nın neyi var? Bu yıl Sevilla 4. Kez UEFA kupası finali oynuyor. Bizim tek eksiğimiz futboldaki başarıdır. Bunu yapabilmek için de yıldızlar ile olur. Yıldızlar birer birer gelmeye başladı. Lig biter bitmez çalışmalara başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ

Öğrenciler söyleşide futbolculara sorular da sordu. Bir öğrencinin, ‘Nasıl başarılı futbolcu oluruz?’ sorusuna Antalyasporlu futbolcu Zeki Yıldırım,” Ben kolay yerlerden gelmedim. Çalışarak ve sabrederek geldim. Çok çalışmalısınız ve çok sabretmelisiniz” diye cevap verdi.

Danilo ise öğrencilere hiçbir zaman durmamalarını ve her zaman çalışmalarını tavsiye etti.

Kamerunlu Makoun ise, “Eğer ileride iyi bir futbolcu olmak istiyorsanız hocalarınızın sözünü dinlemeniz gerekiyor. Onların tavsiyelerine uymanız lazım” dedi.

DANİLO: "SELÇUK İNAN’I BEĞENİYORUM"

Bir öğrencinin, ‘Türkiye’de favori futbolcunuz kim?’ sorusuna da cevap veren Danilo, “Türkiye’de Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan’ı beğeniyorum. İdolim ise Messi’dir” dedi.

Makoun ise, Antalyasporlu Serdar Özkan’ı beğendiğini ifade etti.

Söyleşi bitiminde öğrenciler ve öğretmenler Başkan Gültekin Gencer ve futbolculara çiçek verdi.