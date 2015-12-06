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Yıldız kaleci Sebastian Frey futbolu bıraktı

Son olarak Bursaspor forması giyen 35 yaşındaki kaleci Sebastian Frey futbolu bıraktığını açıkladı.

Yıldız kaleci Sebastian Frey futbolu bıraktı

 Futbol kariyerinde uzun yıllar İtalya Serie A'da görev yapan ve son olarak Bursaspor forması giyen 35 yaşındaki kaleci Sebastian Frey futbolu bıraktığını açıkladı.

2013/2014 sezonunda Bursaspor'da 1 sezon forma giyen Fransız kaleci toplamda 29 maçta görev yapmıştı. Öte yandan Serie A'da uzun yıllar Inter, Cagliari, Parma, Fiorentina ve Cagliari takımlarının kalesini korumuştu.

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