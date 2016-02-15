Yıldız futbolcuya sahte menajer şoku!

Trabzonspor’un yıldız forveti Cardozo’ya transfer tekliflerinin artmasıyla sahte menajerler türemeye başladı. Bunun son halkası ise Cardozo’nun Çin’e transfer dedikodularının çıktığı birkaç gün önce yaşandı.

TrabzonsAjans'ın haberine göre; Cardozo’nun transferine aracı olmaya çalışan M.Ş. isimli kişi, Çin kulüpleri ile bağlantılı olan yurt dışındaki bir menajerle irtibata geçip, "Trabzonspor ile sıkı bağlantılarım var. Her türlü yetki ve transfer belgesi alırım…" diyerek kendisini tanıttı.



M.Ş.’ye "Yetki belgesi varsa Cardozo’ya Çin’den teklifler getirebilirim…" diyen yurt dışındaki bir menajerin ise M.Ş’den yetki belgesi istediği öğrenildi. Bunun üzerine M.Ş.’nin, Cardozo’nun yetki belgesinin altında Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun imzasını taklit edip yurt dışındaki menajere gönderdiği iddia edildi. Yurt dışındaki menajer ise bu belgeyi Çin kulüplerine gösterirken, “Bu belge ve imza sahte” cevabı ile karşılaştı.

Bunun üzerine Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da konu ile ilgili olarak “Belge üzerindeki imza benim değil, zaten Şubat ayı bu yıl 29 çekiyor. Belgede ise 30 Şubat yazıyor. Buradaki imzanın uzaktan yakından benim imzamla ilgisi yok. Benim imzamı taklit etmeye bile çalışmamış. Belgeyi karalamış” cevabını verince kötü niyet olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

Bunun üzerine ise yurt dışındaki menajerin, M.Ş. isimli kişi hakkında evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusu bulunacağı öğrenildi.