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Yıldız Futbolcu Şampiyonlar Ligi İçin Özel Krampon Yaptırdı

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale şampiyonlar ligi özel krampon yaptırdı.

Yıldız Futbolcu Şampiyonlar Ligi İçin Özel Krampon Yaptırdı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinde giyeceği kramponları tanıttı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak olan dev final Cumartesi akşamı sahnelenecek.

Twitter hesabından kramponunun fotoğrafını paylaşan Bale, "Bizim için büyük bir hafta. Final için yeni kramponlarım var. Hafta sonu için sabırsızlanıyorum" dedi.

Rafael Benitez ve Zinedine Zidane dönemlerinde yükselişe geçen Bale, La Liga'da bu sezon 19 gol atarken Galler'in EURO 2016'ya katılmasına kritik rol oynadı.

Galler Milli Takımı, 1958'den bu yana ilk kez büyük bir turnuvada yer alacak.

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