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Yıldırım Demirören'in arkadaşı Arda'ya yumruk mu attı?

TFF'nin eski yönetiilerinden Yaşar Aşçıoğlu Arda Turan ve Yıldırım Demirören'in bir dostu arasında geçen akıl almaz olayı anlattı.

Yıldırım Demirören'in arkadaşı Arda'ya yumruk mu attı?

TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu Fanatik'e İstanbul'daki evinde verdiği özel röportajda futbolumuzda yaşanan bir büyük skandalı anlattı.

Aşçıoğlu, A Milli Takım'ın Katar ile oynadığı hazırlık maçı için kampta bulunduğu esnada TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yakın dostu Kerem Bey'in, Arda Turan'a yumruk attığını ileri sürdü.

Yaşar Aşçıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kerem beyin piyangosu Bilal abiye çıktı"

"Bu işin ilk kıvılcımı Katar'da yandı. Yıldırım Demirören'in misafiri vardı. Kerem Bey diye. Katar'da gidiyor Arda Turan'la yumruk yumruğa giriyorlar otelde. Dönüşte de Kerem Bey 'Ben galiba ayıp ettim' diyor. Yaptığından da pişman. 'Kafileyle gelmeyeceğim' diyor. Ancak Yıldırım Demirören, yakın dostu iyi bir şey yapmış gibi Kerem Bey'i gidip getiriyor kafileye. Arda'nın ilk kıvılcımı burada oldu. Ancak piyango Bilal abiye (Meşe) çıktı.

"Demirören'in gitmesi lazım"

Ben Türk futbolunun doğru yönetilmesi için sizin aracılığınızla sesleniyorum. Yıldırım Demirören'in istifasının acilen istenmesi gerekiyor. 50 milyon insanın sosyalleştiği, güzellikler yaşadığı bir spor alanını doğru yönetmeyen bir kişiyi hala tutmanın bir anlamı yok. Görev onlara düşmüyorsa devreye Sayın Cumhurbaşkanımız girmelidir."

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Kerem BeyYıldırım DemirörenArda TuranBilal MeşeYaşar Aşçıoğlu
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