Yiğitcan "Mukavelem Devam Ediyor"

PTT 1. Lig ekibi Alima Yeni Malatyaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, takımla mukavelesinin devam ettiğini belirterek, Mayıs ayı içerisinde yönetimle bir araya gelip, mutabakata varacaklarını ifade etti.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Takıma ikinci yarıda geldim. İlk geldiğimde konuştuğumuz şeyleri biliyorsunuz. Sıkıntılı bir dönemdi. Hiçbirimizin hak etmediği, buradaki oyuncu profile yakışan bir tablo yoktu. Çalışarak bunların üstesinden geleceğimizi söyledik. Şükür ki söylediğimizi de gerçekleştirmek nasip oldu. Bir takım engeller Play-off’a izin vermedi. Sonuç olarak ligde son haftayı oynayacağız. Ne yukarı ne de aşağıyla bir işimiz kalmadı. Ancak yine sahaya Malatyaspor forması çıkacak. Malatyaspor forması da sahaya çıkınca şehrini ve insanını güzel temsil etmek zorundadır. İnşallah son haftada görev alan arkadaşlarımız sahada bu sorumluluk ve bilinçle gereken vazifesini yerine getirip, taraftarlarımıza güzel bir galibiyetle veda etmek istiyoruz” dedi.





Erdoğan, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Ağır bir sakatlık döneminden sonra sahaya geri döndük. İnşallah takıma katkımız olmuştur. Önemli olan takım içerisindeki arkadaşlık ve huzurdur. Büyük camialarda başarı istenir. Taraftarlarda haklıdır, bir an evvel Süper Lig'i arzuluyorlar. Bu sezon güzel geçti. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel günlere gebedir. Mukavelem devam ediyor. Ama Mayıs ayı içerisinde yönetimle bir mutabakata varmamız gerekiyor. Hayırlısı olur inşallah. Gönlümden geçen farklı bir düşünce yok. Ama herkes için hayırlısı olsun” dedi.