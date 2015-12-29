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Yeni transfer Ryan Donk iddialı açıklamalar yaptı

Transfer sezonu bitmesine az bir zaman kala Felipe Melo İnter'e transfer olmuştu, bu bölgedeki boşluğu dolduramayan Galatasaray'da yeni transfer Ryan Donk açıklamaları ile gündem oldu

Yeni transfer Ryan Donk iddialı açıklamalar yaptı
 Transfer sezonu bitmesine az bir zaman kala Felipe Melo İnter'e transfer olmuştu, bu bölgedeki boşluğu dolduramayan Galatasaray'da yeni transfer Ryan Donk açıklamaları ile gündem oldu

Donk, "Galatasaray'ın beni istediğini öğrendiğimde sanki profesyonel futbolculuk yaşamım yeni başlıyormuş gibi heyecanlandım. Benim açımdan hiçbir zaman sorun yoktu ama kulüpler anlaşamayacak diye açıkçası başlarda endişelendim. Galatasaray’da başarılı olacağımdan kimse kuşku duymasın. Ben sonuna kadar kendime güveniyorum."

"TARAFTAR RAHAT OLSUN, MELO'YU UNUTTURACAĞIM"

"Asıl görev alanım ofansif orta saha ancak stoperde ve sağ kanatta da zaman zaman oynadığım oldu. Yani ne görev verilirse yaparım ama şunu öğrendim ki Galatasaray’da herkes Melo’nun gidişinden sonra bir boşluk oluştuğu görüşünde. Onun mevkisi benim asıl yerim ve taraftar rahat olsun o boşluğu doldurup, Melo’yu unutturacağım."

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GalatasarayTransferRyan Donk
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