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Yeni Malatyaspor Stefan Nikolic bombasını patlattı

Yeni Malatyaspor uzun süredir arayışlarda bulunduğu forvet transferinde mutlu sona ulaştı, Sırbistan'da ıstra 1961 forması giyen Stefan Nikolic'i kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Stefan Nikolic bombasını patlattı
Yeni Malatyaspor uzun süredir arayışlarda bulunduğu forvet transferinde mutlu sona ulaştı, Sırbistan'da ıstra 1961 forması giyen Stefan Nikolic'i kadrosuna kattı

 Istra 1961 forması giyen Stefan Nikolic ile el sıkışıldı. 25 yaşındaki golcü 20 maçta 6 gol attı. Ayrıca Malatya’nın listesinde olduğu iddia edilen Eskişehir’in futbolcusu Defederico’yu Alanyaspor kaptı.
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Anahtar Kelimeler:
MalatyasporStefan Nikolic
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