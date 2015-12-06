Yeni lider Tekrar Beşiktaş

Siyah-Beyazlılar Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

%48 Topla Oynama %52

7 Toplam Şut 2

2 İsabetli Şut 2

139 Başarılı Paslar 160

%77 Pas Başarı(%) %79



49. dakikada Biseswar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Tolga'da kaldı.



51. dakikada Beşiktaş çok net bir fırsatı kaçırdı. Mario Gomez topa kendisi vurmadı Jose Sosa'ya aktardı ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.



64. dakikada Deniz Türüç sol ayağıyla çok sert vurdu Tolga Zengin iki hamlede topun sahibi oldu.



74. dakikada Kerim Frei pozisyonu yoktan var etti. İçeri doğru girip vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.



81. dakikada Diego Biseswar'ın vuruşunu Tolga Zengin kornere çeldi.



90+3'te Biseswar'ın vuruşu az farkla dışarı gitti! Kayserispor çok net fırsatı değerlendiremedi.

İlk 11'ler

İlk 10 dakikada tempo yüksekti. İki takım da açık bir futbolu tercih etti.İlk tehlikeli atak 11. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Gökhan Töre ceza sahasına girdi ancak kaleci Kayacan topun sahibi oldu.25. dakikada Mabiala'nın kafa vuruşu Tolga Zengin'de kaldı.34. dakikada etkili gelen Kayserispor'da Oğulcan Çağlayan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.38. dakikada Zeki'nin sağ taraftan ortaladığı topa ceza sahası içinde Rhodolfo ters bir vuruş yaptı. Top dışarı çıktı.12. dakikada Jose Sosa, Mario Gomez'e pasını verdi. Gomez önce Zeki'den ardından kaleci Kayacan'dan sıyrılıp golünü attı. 0-118. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde Oğulcan Çağlayan'ın pasında Biseswar, topuğuyla maça dengeyi getirdi. 1-141. dakikada Jose Sosa, dar açıdan kullandığı serbest vuruşta harika bir gol attı. 1-2Kayacan, Zeki, Mabiala, Mustafa, Ömer, Furkan, Samba Sow, Oğulcan, Biseswar, Deniz, DerleyTolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Necip, Sosa, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Mario Gomez