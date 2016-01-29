Yasin Öztekin'in Menajerinden Galatasaraylıları kızdıran sözler

Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin'in temsilcisi Önder İnce Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı.



"PREMIER LİG'DEN İLGİLENENLER OLDU"

Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İnce, "Yasin için söz konusu olan bazı takımlar girişimde bulundu. Bende bu teklifleri kulübe yönlendiriyorum. Burada Yasin ve kulübün isteği önemli, onlar karar verecekler. Premier Lig'den de ilgilenenler oldu. Katar'da transfer dönemi bittiği için önümüzdeki dönemler için söz konusu olabilir. Ocak ayında bir transfer olacağını düşünmüyorum; ama önümüzdeki dönemler için belli değil.

"VERİLEN SÖZLER MASADA KALDI"

Yasin'in hedefleri var ve bu yönde Avrupa'dan gelen tekliflere daha sıcak bakıyor. Eski yönetimin bazı sözleri vardı. Yasin fedakarlıklarda bulundu ve bazı sözler yerine getirilmemesi bizi çok üzdü. Verilen sözler masada kalıyor, bu da bizi üzüyor. Bazı sporseverler ve medyadakiler Yasin'in performansını düşük olarak görüyor. Her şeyin bir nedeni vardır, dolayısıyla bizim de önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

"BİZ YUMRUĞUMUZU MASAYA VURMADIK, BEKLEDİK. AMA YÖNETİM VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ YERİNE GETİRMEDİ "

Önder İnce, "Herkes kimin ne kazandığını biliyor. Biz elimizi masaya vurmadık. Geçmiş yönetimin verdiği sözleri dile getirdik. Bunlar olabilir, zamana bırakacağız denildi. Verilen sözler yerine getirilmedi sadece masada kaldı. Burada taraftar da bazı şeyleri görüyor, performansı düştü deniliyor. Her şeyin bir nedeni var. Futbolcu ister istemez kafasına takıyor." diye konuştu.

"YASİN BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI!"

Yasin'in emeklerinin karşılığını almadığını vurgulayan İnce: "Yasin oraya gelebilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Herkes yazın tatil yaparken Yasin özel hoca tutup Galatasaray'a daha faydalı olmak için özel çalışmalar yaptı. Bunların geri dönüşümünü gördük, ancak bunların karşılığını alamamak bizi üzdü. Nasıl ki yöneticiler çıkıp ben kulübe şu kadar para verdim diye dile getirebiliyorsa, bizde sonuçta bir emek verdik. Bu işin en önemli noktası ise şu, biz bir söz verildi. Yasin onun için bu fedakarlıkları yaptı başarısız da olabilirdi, ama başarılı oldu. O zaman verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Biz de menajerlik şirketi olarak hiçbir karşılığını göremedik. Bunların bilinmesi gerekiyor. İster istemez bu olaylar futbolcunun performansını etkiliyor. Yeni yönetim de söz verdi, kimse sözünü tutmuyor ve bu olaylar insanı son derece üzen konular.

"SEZON SONU KARAR ALINACAK"

Bu saatten sonra Yasin'e parasal anlamda iyileştirme yapılacağını düşünmüyorum. Biz biraz toplumsal olarak olaylara duygusal bakıyoruz. Bu işe profesyonel açıdan bakmamız gerekiyor. İster istemez performansı düşüyor, ancak Yasin bu işin içinde de çıkacaktır. Sezon sonunda yönetimle oturup konuşulacak, kulübün çıkarlarını göz önüne alarak ortak bir karar alınacak. Eğer ayrılması gerekiyorsa Yasin yaz döneminde ayrılacak, eğer sözler yerine getirilirse devam edecek" ifadelerini kullandı.