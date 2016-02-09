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Yasin Öztekin geçen sezon performansının yanına yaklaşamadı

Gеçtiğimiz sezon оrtаyа kоyduğu futbоl ile şаmpiyоnluğun mimаrlаrı аrаsındа yеr alan Yasin Öztekin, bu sezon pеrfоrmаnslа tеpki çеkiyоr

Yasin Öztekin geçen sezon performansının yanına yaklaşamadı

 Sarı-kırmızılı oyuncu, geçtiğimiz hafta zam talebi ile gündeme gelirken, son üç lig maçında 138 dakika süre almasına rağmen varlık gösteremedi.

Süper Kupa kahramanı

Geçtiğimiz sezon çıktığı resmi maçlarda 5 gol atan ve 11 asist yapan Yasin Öztekin, TFF Süper Kupa'da attığı gol ile Galatasaray'a kupayı kazandıran isim olmuştu.

24 değerin 22'sinde sıfır çekti

Mustafa Denizli'nin değişmezleri arasında yer alan ve 15 maçın 13'ünde ilk 11'de başlayan Yasin Öztekin, bu maçların sadece 3'ünde 90 dakikayı gördü. Son 3 lig maçında (Torku Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor) sadece bir şut ve bir orta yapan 28 yaşındaki futbolcu, bunlarda da isabet sağlayamadı. Yasin Öztekin; başarılı şut, asist, kilit pas, adam geçme, başarılı orta, hava topu kazanma ve top kapma verilerinde son 3 maçta sıfırın üzerine çıkamadı.

Taraftardan ıslıklı tepki

Yasin Öztekin, Türk Telekom Arena'da oynanan Konyaspor maçının 63. dakikasında oyundan çıkarken ıslıklandı.

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GalatasarayYasin Öztekin
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