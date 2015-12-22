Yasin Öztekin'e flaş teklif takımdan ayrılıyor mu?

Katar'dan bonservisi için 7 milyon dolar teklif edilen Yasin için iki yol var: Ya gidecek ya da Galatasaray ile daha yüksek bir rakama yeni kontrat imzalayacak.

7 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Sezon başında Amerika'dan Kansas City takımının transfer teklifinde bulunduğu Yasin Öztekin'e bir sürpriz talip daha ortaya çıktı. Katar'dan bir takımın Yasin için Galatasaray'a devre arasında 7 milyon Dolar önereceği öğrenildi.

SON KARAR DENİZLİ'NİN

Sarı-kırmızılı kulübün bu teklife ne cevap vereceği merak konusu. Geldiği günden beri Yasin'i tüm maçlarda 11'de oynatan Mustafa Denizli bu transfere izin vermezse, yönetimin yıldız futbolcunun ücretine iyileştirme yapması bekleniyor.





NE KADAR KAZANIYOR

Yasin 1 milyon Euro garanti para ve maç başına 10 bin Euro ile as takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.