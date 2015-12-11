Yasin Öztekin'den ayrılık açıklaması

Yasin Öztekin, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sarı-kırmızılı takım ile geçen sezon kazandığı şampiyonluğun hayatının en güzel anılarından biri olduğunu belirterek, "Yeni teknik direktörümüz Mustafa Denizli ile de aynı başarıları kazanacağımızdan eminim. Takımımda oldukça mutluyum. Galatasaray'a ulaşmak ve burada kalıcı olabilmek adına önemli bir yol katettim, büyük fedakarlıklarda bulundum. Bazı iddiaların aksine, hiçbir yere de gitme niyetim yok. Bu tip haberlerin son bulmasını rica ediyorum. Galatasaray'da sözleşmemin sonuna kadar devam edeceğimi ve kulübüm ile ortak bir karar almadan asla takımımdan ayrılmayı düşünmediğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Yasin, şunları kaydetti:

"Sezon başından bu yana sergilememiz gereken performansı düzenli olarak ortaya koyamadık. Ancak son maçımızda Bursaspor'a karşı kazandığımız galibiyet öz güvenimizi sağlamamız adına önemli bir etken oldu. Oldukça yetenekli oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takımız. Ligin son şampiyonuyuz ve bu sezon da unvanımızı korumak için elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Beşiktaş maçı önemli, galibiyetin ne anlama gelebileceğini de iyi biliyoruz. Hedefimiz, geçtiğimiz sezon olduğu gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazanarak, rakibimize karşı üstünlük sağlamak olacak. Ligde bu maçın ardından 19 haftalık bir serüven var. Ben takımımıza ve arkadaşlarıma güveniyorum."

Yasin Öztekin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'ın hedefleri asla bitmez. UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefimiz, Basel'deki finali kazanarak kulübümüzün müzesine o kupayı bir kez daha getirmek olacak. Bunun için şimdiden konsantrasyon sağlamaya başladık. Açıkçası rakiplerin kim olduğu çok da önemli değil. Eğer bir UEFA organizasyonunda hedefiniz şampiyonluk ise o hedefinize ulaşana kadar zaten büyük takımları geride bırakmış olmanız gerekir. O yüzden Porto'ya, Manchester United'a, Napoli'ye veya diğer rakiplere karşı hazır olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

AA