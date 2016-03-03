Yaşananların ardından Tugay Kerimoğlu'ndan özür geldi!

Hafta sonu Denizlispor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor'un bugünkü antrenmanından sonra bir açıklama yapan Tugay Kerimoğlu, Denizlispor maçından umutlu olduklarını belirtti, şöyle konuştu:



"Hem taktik hem de teknik olarak bir haftadır bu maça hazırlanıyoruz. Zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bizim için zor olan aynı zorluk karşı taraf içinde geçerlidir. Güzel bir sonuçla dönmeyi düşünüyoruz. Bu ve bundan sonraki maçlarda stres yapmamak gerekiyor. Bu takım düşmez ve daha da yukarılara çıkacaktır. Çünkü biz gol atan bir takımız ama aynı zamanda çok kolay gol yiyebilen bir takımız. Birbirimizi tamamlarsak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."



GAZETECİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ



Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında basın mensupları ile yaşadığı gerginliğe de değinen Tugay Kerimoğlu, şunları söyledi:



"Geldiğimiz günden bu yana herhangi kimseye saygısızlık yapmadık. Her zaman kapımız açık, o gün tatsız bir olay yaşandı ve ben kimseye kırgın değilim. Bu konu ile ilgili Mehmet Gönülaçar adına ben kendim onun adına da özür diliyorum. Tabi ki yaşanmaması gereken bir olaydı. Bazen hepimizin sinirleri bozulabiliyor. İçimizdeki kötü niyetin olmadığını herkesin bilmesi lazımdır."



Ömer PINAR / ŞANLIURFA, (DHA)