Yaşanan teröre rağmen Amedspor'un büyük başarısı

Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. maçlar bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Grupta dün oynanan maçta Medipol Başakşehir FK, konuk olduğu Bandırmaspor'u 2 - 0 yenmişti. Bugün oynanan grubun diğer maçında ise Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1–0 mağlup ederek puanını 10 yaptı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.



TERÖRÜN GÖLGESİNDE GELEN BAŞARI

Terörün gölgesinde futbol müsabakalarına çıkan ve yeşil sahalarda var olma mücadelesi veren Amedspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son puan durumu ve grupta kalan maçların programı şöyle:

1. HAFTA

Medipol Başakşehir FK – Şanlıurfaspor: 4 – 1

Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2

2. HAFTA

Amed Sportif F. - Medipol Başakşehir: 2 – 2

Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 0 – 3

3. HAFTA

Medipol Başakşehir FK – Bandırmaspor: 3 – 2

Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0 – 2

4. HAFTA

Bandırmaspor - Medipol Başakşehir FK: 0 – 2

Amed Sportif Faaliyetler – Şanlıurfaspor: 1 – 0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

Medipol Başakşehir 4 3 1 0 11 5 6 10

Amed Sportif F. 4 3 1 0 7 3 4 10

Bandırmaspor 4 1 0 3 6 7 -1 3

Şanlıurfaspor 4 0 0 4 1 10 -9 0





KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

5. HAFTA (19-20-21 Ocak 2016)

Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir FK

Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor

6. HAFTA (26-27-28 Ocak 2016)

Medipol Başakşehir FK - Amed Sportif Faaliyetler

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor