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Yaşanan teröre rağmen Amedspor'un büyük başarısı

Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Şanlıurfaspor'u evinde mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantileyen Amedspor'un başarısı parmak ısırtıyor

Yaşanan teröre rağmen Amedspor'un büyük başarısı

 Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. maçlar bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Grupta dün oynanan maçta Medipol Başakşehir FK, konuk olduğu Bandırmaspor'u 2 - 0 yenmişti. Bugün oynanan grubun diğer maçında ise Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1–0 mağlup ederek puanını 10 yaptı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

TERÖRÜN GÖLGESİNDE GELEN BAŞARI

Terörün gölgesinde futbol müsabakalarına çıkan ve yeşil sahalarda var olma mücadelesi veren Amedspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son puan durumu ve grupta kalan maçların programı şöyle:

1. HAFTA
Medipol Başakşehir FK – Şanlıurfaspor: 4 – 1
Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2

2. HAFTA
Amed Sportif F. - Medipol Başakşehir: 2 – 2
Şanlıurfaspor – Bandırmaspor: 0 – 3

3. HAFTA
Medipol Başakşehir FK – Bandırmaspor: 3 – 2
Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0 – 2

4. HAFTA
Bandırmaspor - Medipol Başakşehir FK: 0 – 2
Amed Sportif Faaliyetler – Şanlıurfaspor: 1 – 0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Medipol Başakşehir 4 3 1 0 11 5 6 10
Amed Sportif F. 4 3 1 0 7 3 4 10
Bandırmaspor 4 1 0 3 6 7 -1 3
Şanlıurfaspor 4 0 0 4 1 10 -9 0

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

5. HAFTA (19-20-21 Ocak 2016)
Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir FK
Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor

6. HAFTA (26-27-28 Ocak 2016)
Medipol Başakşehir FK - Amed Sportif Faaliyetler
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
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Ziraat Türkiye Kupası
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