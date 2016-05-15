Arjantinli taraftarlar, River Plate'in gündeminde bulunan Fernado Muslera'nın mutlaka transfer edilmesini istiyor. Konuyla ilgili bir anket düzenlenirken Muslera, Armani, Guzman, Diaz ve Andujar'ın bulunduğu listede, Muslera en çok oyu aldı. 3 binden fazla kişinin katıldığı oylamada ilk sıraya alan Galatasaray'ın başarılı kalecisiyle ilgili konuşan River Plate'nin menajeri Enzo Francescoli, "Muslera'yı istiyoruz ancak çok pahalı" demişti..
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Yapılan Büyük Anketten Muslera Adı Çıktı!
Arjantinli taraftarlar arasında yapılan dev anket sonucundan Muslera’nın transfer edilmesi gerektiği çıktı.
15 Mayıs 2016 Pazar 14:08
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Anahtar Kelimeler:MusleraArjantinRiver PlateTransfer
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