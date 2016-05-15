Yapılan Büyük Anketten Muslera Adı Çıktı!

Arjantinli taraftarlar, River Plate'in gündeminde bulunan Fernado Muslera'nın mutlaka transfer edilmesini istiyor. Konuyla ilgili bir anket düzenlenirken Muslera, Armani, Guzman, Diaz ve Andujar'ın bulunduğu listede, Muslera en çok oyu aldı. 3 binden fazla kişinin katıldığı oylamada ilk sıraya alan Galatasaray'ın başarılı kalecisiyle ilgili konuşan River Plate'nin menajeri Enzo Francescoli, "Muslera'yı istiyoruz ancak çok pahalı" demişti..