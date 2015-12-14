Yalçın Ayhan ve Volkan Demirel Seremonide el sıkmadı

Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı mücadelede Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile el sıkışmadı. İki futbolcu diğer oyuncularla el sıkışırken, birbirlerine selam vermemeleri dikkati çekti.

YALÇIN AYHAN, VOLKAN'A DAVA AÇMIŞTI

Yalçın, Kasımpaşa'da forma giyerken iki futbolcu 24 Şubat 2013'te Kadıköy'de oynanan maçta bir tartışma yaşamıştı. Lacivert beyazlı kulüp, futbolcularına küfür ve hakaret ettiği, tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan'ı da tehdit ettiği iddiasıyla Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e dava açmıştı.

24 Şubat 2013'te oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı.

"SENİ EVİNDEN ALDIRACAĞIM"

Maç sonrasında Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada Volkan'ın, karşılaşmanın ardından futbolcular takım otobüsüne binerken Yalçın Ayhan'ın yolunu keserek, "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit ettiği ve devamlı kendisini telefonla arayarak benzer tehditlerini sürdürdüğü iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL: KÜFÜRÜ YÜZÜME SÖYLE, BULUŞALIM

Volkan Demirel de Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaptığı savunmada, Yalçın Ayhan'ın ailesine ve özellikle annesine küfür ettiğini söyledi. Yalçın'ın, ailesine küfür ettiğini takım arkadaşı Semih Şentürk'ten duyduğunu anlatan Fenerbahçe kalecisi, ifadesinde şöyle dedi:

"Küfür edip etmediğini sordum. Ettiyse yüzüme etmesini söyledim. O da bana 'Sen herkesi evden aldırıyormuşsun. Sen kabadayımısın' dedi. Otobüse binerken tekrar karşılaştık bunun kamera görüntüleri de vardı. Görüntülerde üzerime yürüdüğü sabittir. Çevremizdeki insanlar bizi tuttu ayrıldık. Maç sonrası kendisini aradım. 'Küfürü yüzüme söyle buluşalım' dedim. Telefonda maçta penaltı yaptırdığı için üzüldüğünü ağzından ne çıktığını bilmediğini söyledi. Benden özür diledi."





YALÇIN AYHAN: VOLKAN YOLUMU KESTİ

Yalçın Ayhan ise Volkan'ın kendisini iki kez üst üste tehdit ettiğini ve küfürler savurduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Maç sonunda yolumu kesti, koluma girerek kenara çekti ve sinkaflı bir kelime kullandı. Beni evimden aldıracağını söyledi. Otobüse yaklaşırken tekrar yanıma geldi. Yine küfür etti yine 'Seni evinden aldıracağım' dedi. Tehditlerine telefonda da devam etti. Ben ona maç esnasında kesinlikle küfür etmedim. Semih Şentürk'ten duydukları doğru değildir. Demirel benim üzerimde korku yaratmıştır."