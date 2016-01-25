Xess Xava sosyal medyayı salladı

"İNŞALLAH, BİR GÜN BENİM GİBİ BU KUPAYI KALDIRIRSIN"

Wesley Sneijder, videonun yanına ayrıca "Küçük oğlum Xess Xava, çok gururlu bir babayım!İnşallah, bir gün benim gibi bu kupayı kaldırırsın. Bebeğimi dünyayla paylaşmayı tercih ettim ve paparazzileri çılgına çevirdim." notunu da düştü.







Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder instagram hesabından 3 aylık oğlu Xess Xava Sneijder'in bir videosunu yayınladı. Sosyal medya minik Sneijder'in Şampiyonlar Ligi kupasının içinde çekilen görüntüsüyle yıkıldı.