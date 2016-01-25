Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Xess Xava sosyal medyayı salladı

Wesley Sneijder'in yeni doğan oğlu Xess Xava'nın şirin görüntüleri dün gün boyu sosyal medyada ilgi odağıydı

Xess Xava sosyal medyayı salladı
 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder instagram hesabından 3 aylık oğlu Xess Xava Sneijder'in bir videosunu yayınladı. Sosyal medya minik Sneijder'in Şampiyonlar Ligi kupasının içinde çekilen görüntüsüyle yıkıldı.
"İNŞALLAH, BİR GÜN BENİM GİBİ BU KUPAYI KALDIRIRSIN"

Wesley Sneijder, videonun yanına ayrıca "Küçük oğlum Xess Xava, çok gururlu bir babayım!İnşallah, bir gün benim gibi bu kupayı kaldırırsın. Bebeğimi dünyayla paylaşmayı tercih ettim ve paparazzileri çılgına çevirdim." notunu da düştü.


İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.