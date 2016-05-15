Wolfsburg Stuttgart’ı 40 Yıl Sonra Küme Düşürdü

Almanya 1. Futbol Ligi'nin ( Bundesliga ) 34. ve son haftasında Stuttgart, deplasmanda Wolfsburg 'a 3-1 yenilerek küme düştü.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, Stuttgart'ı Andre Schürrle (2) ve Maximilian Arnold'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Daniel Didavi'den geldi.

Wolfsburg sezonu 45 puanla 8. sırada tamamlarken, Stuttgart ise 33 puanla 17. sırada kaldı. Bu sonuçla, daha önce küme düşmesi kesinleşen Hannover 96'nın ardından Stuttgart da Bundesliga'ya veda etti. Stuttgart, 41 yıl aradan sonra ikinci ligde mücadele edecek.

Werder Bremen ise sahasında Eintracht Frankfurt'u Papi Djilobodji'nin golüyle 1-0 yenerek 38 puanla 13. sıraya yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Eintracht Frankfurt ise 36 puanla 16. sıraya gerildi.