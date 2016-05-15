Wolfsburg Stuttgart’ı 40 Yıl Sonra Küme Düşürdü

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. ve son haftasında Stuttgart, deplasmanda Wolfsburg'a 3-1 yenilerek küme düştü.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, Stuttgart'ı Andre Schürrle (2) ve Maximilian Arnold'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Daniel Didavi'den geldi.
Wolfsburg sezonu 45 puanla 8. sırada tamamlarken, Stuttgart ise 33 puanla 17. sırada kaldı. Bu sonuçla, daha önce küme düşmesi kesinleşen Hannover 96'nın ardından Stuttgart da Bundesliga'ya veda etti. Stuttgart, 41 yıl aradan sonra ikinci ligde mücadele edecek.
Werder Bremen ise sahasında Eintracht Frankfurt'u Papi Djilobodji'nin golüyle 1-0 yenerek 38 puanla 13. sıraya yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Eintracht Frankfurt ise 36 puanla 16. sıraya gerildi.
Frankfurt ekibi, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için ikinci ligi üçüncü sırada bitiren takımla play-out maçları oynayacak.
BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Hannover 96'yı Robert Lewandwoski ve Mario Götze'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Artur Sobiech'ten geldi. Bavyera ekibi, 88 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın ardından üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. Maç öncesinde 3 yıldan bu yana Bavyera ekibinde teknik direktörlük görevini sürdüren ve gelecek sezon İngiltere'nin Manchester Citytakımını çalıştıracak Pep Guardiola'ya veda edildi.
Sezon boyunca liderin en yakın takipçiliğini yapan Borussia Dortmund ise ağırladığı Köln ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 78 puanla ikinci sırada bitirdi. Haftayı galibiyetle kapatan Bayer Leverkusen sezonu 60 puanla üçüncü, Borussia Mönchengladbach da 55 puanla dördüncü oldu.
Bu sonuçların ardından gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Bayern Münih'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen doğrudan katılacak. Darmstadt'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezonu 55 puanla 4. sırada tamamlayan Borussia Mönchengladbach ise Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları oynayacak.
Hoffenheim'ı deplasmanda 4-1 yenen Schalke 04 ise sezonu 52 puanla beşinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Mavi-beyazlı ekibin yanı sıra 50 puan ve averajla 6. sırada yer alan Mainz 05 de UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.
Ligin son haftasında Mainz 05 ile 0-0 berabere kalan Hertha Berlin ise
50 puanla 7. sırada yer alarak Avrupa Ligi için eleme oynayacak.
GOL KRALI LEWANDOWSKİ OLDU
Bayern Münihli oyuncu Robert Lewandwoski bu sezon 30 kez fileleri havalandırarak Bundesliga'da 2015-2016 sezonun gol kralı oldu.
Bundesliga'da ikinci kez bu başarıyı elde eden Polonyalı oyuncuyu 25 golle Borussia Dortmundlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang ve 20 golle Bayern Münih'ten takım arkadaşı Thomas Müller izledi.
Lewandowski 30 golle, 2011-2012 sezonunda 29 kez ağları havalandırarak gol krallığı yaşayan Schalke 04'lü Hollandalı oyuncu Klaas-Jan Huntelaar'ı geçerek Bundesliga'da bir sezonda "en fazla gol atan yabancı golcü" unvanını aldı. 2013-2014 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Lewandowski, Bundesliga'da 39 yıl sonra 30 gol sınırına gelen ilk oyuncu oldu. En son 1976-1977 sezonunda Köln'de forma giyen Dieter Müller 34 gol kaydetmişti.
Bundesliga'da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ise 1971-1972 sezonunda 40 kez ağları sarsan Bayern Münih'in efsane oyuncusu Gerd Müller elinde tutuyor.