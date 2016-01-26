West Ham United'ın şaka gibi teklifi reddedildi

Galatasaray ile West Ham United arasındaki görüşmeler resmen başladı. Burak Yılmaz'a talip olan İngiliz kulübü, ilk resmi girişimini dün yaptı. Burak Yılmaz'ı sezon sonuna kadar 1 milyon Euro verip kiralamak isteyen İngiliz ekibinin teklifine şaşıran Galatasaraylı yöneticiler, bu teklifi reddetti.
Galatasaray ile West Ham United arasındaki görüşmeler resmen başladı. Burak Yılmaz'a talip olan İngiliz kulübü, ilk resmi girişimini dün yaptı. Burak Yılmaz'ı sezon sonuna kadar 1 milyon Euro verip kiralamak isteyen İngiliz ekibinin teklifine şaşıran Galatasaraylı yöneticiler, bu teklifi reddetti.