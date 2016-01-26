West Ham United'ın şaka gibi teklifi reddedildi

Galatasaray ile West Ham United arasındaki görüşmeler resmen başladı. Burak Yılmaz'a talip olan İngiliz kulübü, ilk resmi girişimini dün yaptı. Burak Yılmaz'ı sezon sonuna kadar 1 milyon Euro verip kiralamak isteyen İngiliz ekibinin teklifine şaşıran Galatasaraylı yöneticiler, bu teklifi reddetti.



SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TALEBİ!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Cuma günü menajerler aracılığı ile 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere toplam 70 milyon Euro'luk teklif yapan West Ham United yöneticileri, dün bambaşka bir formülle sarı kırmızılıların karşısına çıktı.İngiliz ekibinin yetkilileri, 'Burak'ı sezon sonuna kadar 1 milyon Euro'ya kiralayalım, sezon sonu da 7 milyon Euro'ya satın alalım" teklifini yaptı.

GALATASARAY "HAYIR" DEDİ

Galatasaray ise bu teklife 'hayır' cevabını verdi. Yine de her şey bitmiş değil, West Ham yönetimi, İngiltere'ye gitmek isteyen Burak için önerdiği rakamı 8 milyon Euro'ya çıkarırsa anlaşma sağlanacak ve transfer kesinleşecek.