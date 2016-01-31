West Ham United'ın şaka gibi teklifi ortaya çıktı

Uzun süredir adı West Ham United ile anılan Burak Yılmaz'ın neden transfer olmadığı ortaya çıktı West Ham United kulübü teknik direktörü Bilic yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar 1 Milyon Euro teklif etti ve sezon sonunda memnun kalınırsa bonservisini alabileceklerini söyledi, bu teklifin ardından transfer olumsuz sonuçlandı

31 Ocak 2016 Pazar 11:32