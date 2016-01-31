West Ham United'ın şaka gibi teklifi ortaya çıktı

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, geçtiğimiz pazartesi günü kırık dökük bir kiralık teklifi yaptı ve "Size 1 milyon euro verelim. Gelsin bizde oynasın, sezon sonu memnun kalırsak devam ederiz" dedi.
Bir anlamda Burak'a "Amatör topçu" muamelesi yapıldı. Olayı öğrenen Burak öfkeliydi. Onu ikna etmek teknik direktör Mustafa Denizli'ye kalmıştı.
Denizli, yıldız futbolcuya "Telefonunu kapat, sosyal medyadan uzak dur. Gitmeyeceksin"diyerek, önce medyaya sonra da "Burak kararını ben veririm" sözüyle yönetime ince mesajlar gönderdi.