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West Ham United Burak Yılmaz için yeniden devrede

Galatasaray'da Burak Yılmaz'ın formsuzluğu nedeniyle dünkü maçta ıslıklanmıştı, bugün gelen haberlere göre West Ham United başarışı golcünün peşini bırakmıyor

West Ham United Burak Yılmaz için yeniden devrede

 Sezon başında 'Kral' için 10 milyon euroyu gözden çıkartan West Ham, yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Hırvat teknik adam Bilic, yakından tanıdığı Burak Yılmaz'ı takımında görmek istiyor.

WEST HAM UNITED 10 MİLYON EUROYA ALAMAMIŞTI

Galatasaray kariyerinde çıktığı 140 maçta 80 kez ağları havalandıran Burak Yılmaz, Slaven Bilic'in gündeminden düşmüyor. Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yakından tandığı Kral'ı İngiltere'ye götürmek istiyor. Sezon başında Bilic'in kulübü West Ham United, bonservis bedeli olarak 10 milyon euroya gözden çıkartmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

BU KEZ TEKLİF DAHA AZ

O dönem hem Hamza Hamzaoğlu hem de yönetim, Burak'ın boşluğunu dolduramayacağını düşünüp teklifi reddetmişti. Ancak Ada ekibi bu defteri henüz kapatmadı. West Ham yeni bir teklif ile hafta içinde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Premier Lig takımının 5 ile 8 milyon euro arasında bir rakam önereceği öğrenildi.

ÇİNLİLER DE İSTEDİ AMA...

Burak'ı Shanghai Shenhua da ciddi şekilde istemiş, ancak tecrübeli futbolcu rakamı beğenmemişti. Çinliler'in yaptığı yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklifine Burak Yılmaz, "Galatasaray'da zaten maç başılar ve primlerle birlikte 4 milyon euro kazanıyorum. Neden Çin'e gideyim!" cevabını vermişti.
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Burak YılmazWest Ham United
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