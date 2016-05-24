West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı

West Ham United ile Beşiktaş arasındaki Gökhan Töre pazarlığının tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Gökhan Töre gelecek sezon büyük ihtimalle İngiltere Premier Lig'de top koşturacak. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ile siyah-beyazlılar arasındaki Gökhan Töre pazarlığının artık imza aşamasına geldiği ortaya çıktı.



Milliyet'in haberine göre Premier Lig'i 7. sırada bitiren İngiliz kulübünün, Bilic'in gelecek sezon mutlaka kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaştığı ve transferin çok kısa süre içinde resmen biteceği aktarıldı.



Beşiktaş'ı çalıştırdığı iki sezon boyunca çok iyi anlaştığı Gökhan Töre'ye 76 resmi maçta forma veren Bilic'in, milli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ve Premier Lig'de büyük başarılara imza atacağını savunduğu vurgulandı. Londra ekibindeki ilk sezonunda başarıyı yakalayan Hırvat teknik adamın transfer taleplerini yerine getirmek isteyen West Ham United yönetiminin de Töre'nin kadroya katılması için kesenin ağzını açtığı kaydedildi.



İngiliz kulübünün, eski bir Chelsea'li olan Gökhan Töre'nin 7 numaralı formasını bile şimdiden hazırlattığı ortaya çıktı. Kulüplerin resmi imzaları atarak transferi tamamlamasının hemen ardından Gökhan Töre formalarının West Ham United'a ait mağazalarda satışa sunulacağı ifade edildi.



15.5 milyon euro



Londra ekibinin, milli futbolcu için Beşiktaş'a ödeyeceği bonservis rakamı da netleşmeye başladı. West Ham United ile siyah-beyazlıların 12 milyon pound (yaklaşık 15.5 milyon euro) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya çok yaklaştıkları aktarıldı.



7 numaralı forma boşta



West Ham United'da, Gökhan Töre'ye verilmesi planlanan 7 numaralı formanın boşta olması dikkat çekti. İngiliz ekibinde 17, 27 ve 37 numaraların aksine 7 numaralı forma geride kalan sezonda hiçbir oyuncuya verilmedi. Töre sezon başında 7 numarayı Ricardo Quaresma'ya teslim etmemişti. Portekizli futbolcu bu nedenle 17 numarayı giymek zorunda kaldı.



