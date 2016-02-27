West Ham coştu bir kere!

Ada'da Emenike'nin ilk 11'inde başladığı West Ham United, Sunderland'i ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Emenike'li West Ham mücadelenin 30. dakikasında Michail Antonio'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikası da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolü tamamen ev sahibi West Ham'daydı. Karşılaşmanın 60. dakikasından itibaren oyun temposu tamamen düştü ve oyun West Ham'ın istediği yönde oynanmaya başlandı. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca ev sahibi West Ham sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla West Ham puanını 43'e yükseltip 5. sırada Manchester United'ı maç fazlasıyla geçerken, Sunderland 23 puanla 19. sırada kaldı.