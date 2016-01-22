Wesley Sneijder ve Yönetim arasında kriz

UEFA’dan kulübe ulaşan rapor sonrası, Avrupa kupalarından men edileceği neredeyse şimdiden kesinleşen Sarı-Kırmızılılar’da, Hollandalı yıldızın durumu merak ediliyordu.



Konuyla ilgili olarak özel açıklamalar yapan Sneijder’in menaceri Guido Albers, adeta kara haber vermişti. Net bir şekilde, “Ceza gelirse, Sneijder’i götürürüm” mesajı gönderen Albers’in açıklamalarının ikinci bölümü de olay yaratacak cinsten. Sözleşme yenileme zamanında kulüple masaya otururken, “Bizim için en önemli konu, kulübün vizyonu ve gelecek planı” diyen Albers, Sneijder için Şampiyonlar Ligi’nin ne denli önemli olduğunu bildirmişti.



‘Bize destek verir misin?’



Sneijder’in menaceri, olayın devamını şöyle anlattı: “Sözleşme yenilenirken ve sonrasında Wesley’ye, ‘Bize her konuda yardımcı olur musun? Vizyon ve gelecekle ilgili bize destek verir misin?’ diye sormuşlardı. Bu bakış açısı bizi çok mutlu etti ve kabul ettik. Sneijder süreci yakından takip ediyor. Wesley son dönemde tam 5 kez yöneticileri aradı, ancak kimse oralı bile olmadı.”



7.5 milyon Euro’luk madde



Wesley Sneijder’in kontratında, Avrupa’dan bir kulübün 7.5 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Türkiye’de ise bu rakam 20 milyon Euro olarak belirlendi.Galatasaray’ın cezası Şubat ayında açıklanacak. Bu, Sneijder’in sezonu Cim Bom’da tamamlayacağı anlamına geliyor. Ancak sezon sonunda Wesley gitmek isterse, 7.5 milyon Euro’yu veren herhangi bir yabancı kulüp, bu transferi gerçekleştirebilir.