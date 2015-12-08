Wesley Sneijder Mustafa Denizli Hakkında Konuştu

Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra, “Bir taktiğimiz yok” sözleriyle gündeme damgasını vuran, Wesley Sneijder , yeni hocası Mustafa Denizli hakkındaki ilk açıklamasını yaptı. Hem 3-0’lık Bursa galibiyetini değerlendiren hem Denizli analizi yapan hem de Astana ve Beşiktaş maçlarına yönelik konuşan Sneijder, şunları dile getirdi:





‘Bursa maçı çok zordu’

“Bursaspor galibiyeti bizim için çok güzel bir sonuçtu. Kritik Astana maçı öncesi inanılmaz bir doping oldu. 3-0’lık skor kimseyi yanıltmasın, zor oldu ama burada belirtmek istediğim Bursaspor küçümsenecek bir takım değil. Güçlü ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. O nedenle bizim için önemli bir galibiyetti.”

‘Hep kazanmak istiyor’

“Mustafa Denizli çok önemli bir teknik adam. Kısa süre oldu fakat onunla birlikte güvenimiz tekrar yerine geldi. Ona büyük saygı duyuyorum, futbolu çok iyi biliyor. Zaten geçmişi, yaptıkları ve mükemmel CV’si ortada. Sadece tecrübesini bize aktarması yetecektir. Bize tekrar, güzel, hoş futbol oynatırsa zaten yürür gideriz. O, kazanmaya odaklı biri, bizim gibi hep kazanmak istiyor. Ona büyük saygı duyuyoruz, o da bize saygı duyuyor.”

‘Sıra derbiye gelecek’

“Önce Astana maçı var. Astana bizim için çok önemli. Önce bu karşılaşmayı düşünüyoruz. Derbi sonra gelecektir. Zaten derbiler çok özeldir. Kimin formda olduğu, o anda kimin ligde hangi sırada olduğunun hiç önemi yoktur. Derbiler hep değişik ortamlarda oynanıyor. Bizim için burada önemli olan o derbiyi kazanmaktır. Nasıl kazandığınızın da önemi yoktur. Tamam burada iki pozitif futbol düşüncesi olan takım karşı karşıya gelecektir, ancak sonuç buna bağlı olmuyor. Beşiktaş da tabii ki kazanmak için sahaya çıkacaktır ama bizim için 3 puan daha önemli. Dediğim gibi çıkışımızın devamı için önce Astana’yı yenmemiz gerekiyor, derbi ise bundan sonra...”