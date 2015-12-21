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Wesley Sneijder Lukas Podolski Uyumu Galatasaray'ı Sırtlıyor

Galatasaray yıldız futbolcuların performansı yüz güldürüyor, Wesley Sneijder'in hazırladığı pozisyonları Lucas Podolski'nin bitirici vuruşları ile attığı goller Cimbom'a galibiyeti getiriyor

Wesley Sneijder Lukas Podolski Uyumu Galatasaray'ı Sırtlıyor
 Galatasaray yıldız futbolcuların performansı yüz güldürüyor, Wesley Sneijder'in hazırladığı pozisyonları Lucas Podolski'nin bitirici vuruşları ile attığı goller Cimbom'a galibiyeti getiriyor
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, takımının asist kralı konumunda yer alırken, Alman oyuncu Lukas Podolski ise attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada takımının 2. golünü kaydeden Alman oyuncu Lukas Podolski, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

SON 6 HAFTADA 4 GOL, 4 ASİST

Geride kalan haftalarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile birlikte tüm maçlarda forma şansı bulan isim olmayı başaran Podolski, 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, toplamda 12 gole katkı sağlarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı. Son 6 haftada ise 4 gol, 4 asistlik performans gösteren Podolski, bu sezon 11 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

ASİST KRALI SNEIJDER

Hollandalı oyuncu Sneijder ise asistleri ile ön plana çıkıyor. Geride kalan haftalarda yalnıza Eskişehirspor ile oynanan müsabakada cezası sebebiyle forma giyemeyen Sneijder, 15 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
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Wesley SneijderLukas Podolski
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