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Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!

Mehmet Demirkol, Galatasaray'la sözleşme uzatan Wesley Sneijder'in yönetimden yabancı hoca talebinde bulunduğunu söyledi

Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!

 Galatasaray'la sözleşme yenileyen Wesley Sneijder'in o dönem yönetimle yaptığı bir pazarlık ortaya çıktı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılması gündemdeyken yapılan görüşmeler sırasında Hollandalı yıldız, "Eğer yeni bir hoca gelecekse bu mutlaka yabancı olmalı" dedi. Gerekçe olarak ise Türk futbolcuların yerli hocayı kolayca ayarttığını ve istediklerini yaptırdığını belirtti.

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