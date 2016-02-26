Galatasaray'la sözleşme yenileyen Wesley Sneijder'in o dönem yönetimle yaptığı bir pazarlık ortaya çıktı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılması gündemdeyken yapılan görüşmeler sırasında Hollandalı yıldız, "Eğer yeni bir hoca gelecekse bu mutlaka yabancı olmalı" dedi. Gerekçe olarak ise Türk futbolcuların yerli hocayı kolayca ayarttığını ve istediklerini yaptırdığını belirtti.
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Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!
Mehmet Demirkol, Galatasaray'la sözleşme uzatan Wesley Sneijder'in yönetimden yabancı hoca talebinde bulunduğunu söyledi
26 Şubat 2016 Cuma 15:31
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