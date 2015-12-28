Wesley Sneijder'in menajerinden Kevin Diks bombası

'ın menajeri

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'a Vitesse'de forma giyen Kevin Diks'i önerdi. Genç ve gelecek vaad eden bir sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray Kulübü ile görüşen Sneijder'ın menajeri Albers'in Vitesse de bu sezon 17 maçta forma giyip 2 gol 3 asistle başarılı bir performans çizen 19 yaşındaki Kevin Diks'i taviye etti.

1.5 milyon euro bonservis bedeli olan Diks için Galatasaray, Hollanda kulübü ile temasa geçti. Galatasaray'ın gündeminde Van Rhijn, Van der Wiel ve Caceres de var.

Wesley SneijderGuido AlbersGalatasaray