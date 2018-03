Wesley Sneijder'in menajeri transfer hakkında konuştu

Wesley Sneijder'in menajeri basında dolaşan transfer iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı, Chelsea ile yolları ayıran Jose Mourinho'nun kırmızı şeytanlar olarak adlandırılan Manchester United başına geçeceği ve kafasındaki ilk ismin Sneijder olduğu iddiaları basında yer almıştı



Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, çıkan transfer dedikoduları ve Sneijder'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Bugün gazetesine konuşan Guido Albers, oyuncusunun Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade etti.



Albers: "Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu bile değil. Mourinho, Wesley’i çok seviyor. Wesley'de öyle. Mourinho'ya büyük saygı duyuyor ve her zaman konuşuyorlar. Ancak şu anda böyle bir transfer gündemde değil. Bunlar yalnızca iddialardandan ibaret.." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Albers: "Wesley kısa bir zaman önce sözleşmesini yeniledi ve kulübünde çok mutlu.Galatasaray'da olmaktan ve Galatasaray adına oynamaktan büyük keyif alıyor. Burada devam edecek.." diyerek sözlerini tamamladı.