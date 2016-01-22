Wesley Sneijder'in menajeri iddiaları yanıtladı

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldızın sarı kırmızılılarda çok mutlu olduğunu ve ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı söyledi.



"BEN SNEIJDER AYRILACAK DEMEDİM"

Bugün Türkiye'de Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılamaması halinde Wesley Sneijder'i başka takıma götüreceğinizi söylediğiniz haberleri çıktı. Bu doğru mu? Gerçekten Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılamaması halinde Wesley Sneijder'i başka takıma götürecek misiniz?

Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Onlara, Galatasaray ile sözleşme yenilerken en önemli etkenin kulübün kazanma hırsı olduğunu söyledim. Yönetim bize kulübün Süper Lig ve 2000 yılındaki gibi Avrupa Kupası'nı kazanmayı amaçladığını söylemişti. Biz de bu kazanma arzusunun çok güzel olduğunu düşündük. Wesley de kazanma arzusu olan ve uluslararası seviyede oynamayı seven bir futbolcu. Bu onun için çok önemli. Ancak imzaları atmadan önce kulübün Avrupa'dan men edilebileceğini bize söylemediler. Ben röportajda bunu söyledim. Wesley şehri, kulübü, buradaki insanları seviyor ancak kendi kalitesini de sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da göstermek ister. Ancak bu onun takımdan ayrılmak istediği anlamına gelmez.

"SNEIJDER GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU"

Ben Sneijder'i başka bir takıma götüreceğimi söylemedim. Sadece uluslar arası alanda kendini gösterememesinin onun için zor olacağını söyledim. Wesley Sneijder Galatasaray'da mutlu. Ona ne yapacağını ya da yapması gerektiğini ben söyleyemem. O kendi kararını verir. Ona sadece onun yerinde olsaydım hayal kırıklığına uğramış olacağımı söyledim. Çünkü Galatasaray ile sözleşme imzalarken vaat edilen şeylerden biri de Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da başarıydı. Kulüp bize daha iyi oyuncular, daha iyi teknik direktör getireceğini söyledi. Ancak takım Avrupa'ya gidemiyor ve dolayısıyla Avrupa'da başarı imkansız. Bu biraz garip bir durum. Söylediğim gibi olayın benimle alakası yok, Wesley ile alakalı. Avrupa'da oynamak istemiyorsa bu onun kararıdır. Ama gelip bana Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum derse o zaman sorun olacaktır.

(Kaynak: Sporcope)