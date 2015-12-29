Wesley Sneijder için şok açıklama: Sezonu kapatabilir!

Şampiyonluk yolunda iki ezeli rakibinden de büyük fark yiyen Sarı-kırmızılı ekibin, en önemli silahı Wesley Sneijder sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya.

6 AYDAN ÖNCE DÖNMESİ ZOR

Wesley Sneijder'in, diz dış yan bağlarında oluşan hasar ve ödem yüzünden henüz tedavisine bile karar verilemiyor. Çünkü Wesley'in sakatlığının net bir şekilde MR testinde belirlenmesi için ödemin yok olması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada da Sneijder'in tedavisi için nihai kararın 10 gün sonra verilebileceği bildirildi. İşte asıl risk de bundan sonra başlıyor. Eğer Sneijder için yapılan test sonuçları için operasyon zorunlu bir durum olursa, yan bağlarından ameliyat olan bir sporcunun sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi 6 aydan önce mümkün değil. Bu da Sneijder için sezonun kapanması demek.

DENİZLİ, ÖNLEMİNİ ALIYOR