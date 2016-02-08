Wesley Sneijder için çin kulübü devrede!

Çin transfer piyasasının en aktif takımı Jiangsu Suning, Wesley Sneijder'e de kancayı taktı. Hollandalı maestronun menajeri Guido Albers'e yıllık net 10 milyon Euro'dan 3 senelik rüya gibi bir teklif ileten Jiangsu, G.Saray'a da 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini ifade etti.





"ŞİMDİ SATMAK İSTERSENİZ..."

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; 4 ay önce ilk çocuklarına kavuşan Sneijder çifti her ne kadar İstanbul'da mutlu olsa da teklifi Galatasaray'a ileten Albers'in "Yeni kontratımız gereği sezon sonunda 7.5 milyon Euro serbest kalma maddemiz var. Şimdi satmak isterseniz 16 milyon alırsınız. Biz de teklifi düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

Transferin 24 saat içinde netleşmesi bekleniyor.